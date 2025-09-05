我們，不坐也不臥，直接躺進盤錦濕地的記憶體裡。

像自在的青春，把鹹蓬草燎出一場季節的革命，讓夢想得以紅色爆開，開啟天地的伺服器。我們也鼓動蘆葦，讓風混音夕陽與沉默，搖出一幕幕視網膜式的頻譜。

這裡的眼不是眼，是宇宙的瞳孔：眨一下，河漢掉線；閉一下，夢境開場。

睫毛畫出弧線，像只斑爛的觥盞，潮水自帶酒意登入，對著世界舉杯、乾杯、念叨：青春啊，可能退場了，但夢，仍在夜店狂歡、在雲端翱翔、在未來與機器人饒舌。

可今晚，誰來攙一下落單的西風，讓它吹過潮汐樹的耳垂，探出匿藏多少世紀的情話？又有誰，趕來破解濕地裡那張加了密的時光地圖，把握當下？

我們不等答案。

只是堅定地，揚起風帆，繼續──迎著星光，逆浪前航。