1.

我與X踏查兩座島嶼過後，才發現前面那座登船踏上的島嶼，與後來這座從機場短跑道上降落的島嶼，都是火山岩島嶼。

X對於這兩座島嶼寫過幾頁的筆記。一開始，在冷風冽冽的晴朗海邊，翻閱幾則寫在他筆記上的札記時，有些訝異拍照的人，如何書寫出這樣富於詩意的文字與段落。後來，我才漸漸發現，影像中原本便存在著詩行；這中間，只在於如何以文字辨識來轉化圖像直覺。但，都以情感不被情境轉換消費，作為思考的前提。

就這樣，我開始構思一些場景。我嘗試的是：將田野的現實轉入分場的想像中，媒介是以詩作為文字載體，並穿插圖像式的敘事。這樣的書寫方法，於我而言，絲毫不陌生。只不過最大的問題仍是：想訴說什麼？我困思著：一個失魂飄盪的少女舞者，登島以逃避情感的痛楚後，如何與時間彼岸的殺戮相遇？相遇後，一定能在時間軸線上，回到殺戮的記憶裡嗎？或者，在黑暗中，讓殺戮、刑求與監禁，統統凝縮於一場救贖的夢境中呢？

然而，這不就是透過情境的再裝置，繞開記憶的殘酷嗎？我問。

點燃一根火柴，照亮暗漆的室內，場景這樣開始；少女舞者，過完年剛二十二歲，一個人抵達火山岩島嶼旅行，想以搭船在海上暈，登岸後吐掉滿腹的不悅與壓力。我這樣想像時，卻發現她在舞台的地板上，以粉筆畫出火山岩形狀的島礁。

火柴轉到女孩的手中，跟隨舞台上的潮水聲漸弱，漸次暗熄下去。這時，空氣中，出現了X的錄音，相關在兩座火山島嶼，田野調查經歷……我於是發現，X在場上一方面公開地操作電腦，同時整理投影的照片；身邊，還有一堆散落的照片。

舞者女孩在暗幽中，開始獨舞，她似乎在邀請心中思念的伊，和她一起共舞。別誤會了，伊不會是X……她於是又說了：跳舞嗎？來跳吧！愛，來跳吧！我就稱你作：愛；你的名字只有一個字：愛。隔頃，有輕輕潮聲，她望著腳踝，發現腳下是海水……蹲下身去，她蹲下像似一隻海鳥，從火山岩塊狀望向海洋。她開始說起一場夢境：

濕濕帶些鹹鹹刺鼻味的海水，一下子朝她撲過來，來不及轉個身，就將她撲倒在礁岩岸上了。腳下在流血，流很多的血，她想去止住血繼續流，卻看見大腿旁有很多沾黏著鏽痕般的骨骸，泛著一種時間的暗光，湧在腿骨上，讓她幾乎動彈不得。抬起頭，一座座小小長方形的墓碑，像暴雨過後的漂流木，在浪潮的滾沫間浮浮沉沉……

而後，她醒來。窗外一片無聲無影，入冬最寒冷的每一瞬間，何止安靜，簡直像世界末日的子夜，她冷汗直流，額頭上的亂髮黏在汗浹間，交纏不清。發現手上有一本闔起來的筆記本，夾在手指間，她順手翻開，竟是X臨走前，丟給她的那本畫得亂七八糟的筆記本，其中有一張是X隔著玻璃，在展示櫃翻拍來的骨骸的照片……這讓夢境沉入厄夜的溺斃中，少女舞者在潮水中浮沉，眼前像似漂浮著一座又一座沉重的墓碑。她隨口悶聲念著：

死亡，像逝去的潮水

這裡是海上墳場嗎？

她喃喃地說：這是X在筆記上留下一句詩行，這世上沒人聽見，一切像似都要從這裡出發去找尋。然而，這裡是那裡？她剛在X的筆記裡翻找到類似：

死亡，在濤聲中燃燒 的詩行。

2.

她出神了，靠在牆柱上。一切漸次暗弱下來！她發現，她的噩夢與自己內心的糾結關係密切。她於是問：「我在哪裡？我還在嗎？」孝13房，她被送進來時，「愛」就在了；她第一眼看伊，就知道伊和她一樣，是從「蝴蝶片」晉升到「K他命」再到「搖頭丸」的傷痕夜鷺……

圖像，於是在她的腦海中拼湊。你知道嗎？她曾在牢門緊閉的舍房裡，屏住呼吸僅抱著伊。她還說：有時，想以指甲在高牆上刻下詩句，讓詩行在血管裡長出鐵蒺藜……她學舞，也用詩行來舞蹈。

然後，她說：伊要求，她在伊的胸口畫一隻蝴蝶，伊說：想墜入「蝴蝶片」的日子裡……「蝴蝶片」。冷靜地再次明白，逆風青春踏進監所的第一道紅線，通常因為吸食「藥物」。「蝴蝶片」帶來的下墜恰與飄浮一樣令人恍神！那晚手握著二樓宿舍鐵窗的柵欄，她抱著伊……一起呼吸……直到天微微亮，飛來一隻鴿子，才回去自己床上。傾斜邊緣的愛，有時與緊握在手中的氣球一般，隨時都會爆裂……

出獄後，一個叫UNCLE的中年男人，強暴了伊……就是伊MOTHER的恐怖情人，打她關她罵她……還禁止她出門……她衝到高樓，擋都擋不住，那天她們吞下的不是糖果，是把月光碾碎摻進鱗粉的翅膀！她用了幾口就不用了！可是，只差一手……滑了！她說……伊跳了！十七樓的風灌滿伊的格子襯衫，張開雙臂時衣角掃過她嘴唇，她第一次親吻墜落的蝴蝶……伊的UNCLE用酒瓶底栽培的噩夢，太沉重，重到足以讓所有彩虹都彎曲成絞索……

燈光下，她的影子在牆上分裂成兩個起舞的人影，她轉身，對著影子呢喃。她問影子：海浪舞步是這樣跳的嗎？四肢扭曲如提線木偶，腳趾陷進火山灰裡，等岩漿漫過腳踝時，突然躍起。為什麼，每次旋轉都會看見慢動作的下墜？她問。影子沉默。她心頭嘀咕：那些沒寫完的詩句卡在喉骨間，會長成會開花的魚刺……是嗎？

她說，夢見伊的胸口有一隻蝴蝶，是她幫伊刺的刺青。她還夢見，伊嘴巴上的粉不是糖果，是一種令身體爆裂的迷幻，是「蝴蝶片」或「海洛因」呢？墜落的伊，張開翅膀，像是在說，要在夢裡慢慢飛，貼著海平面飛，讓那些沒說完的情話，都沉沒到不知名的海溝……

而後，空間裡響起濤聲，她開始用手指在身體上書寫，詩句隨潮汐漲落明滅。牆上有徬徨的影。她抬起頭，眼神空洞，只是凝視某個不存在的身影。那晚……伊以為她們在飛，其實恰直直墜落。只是伊……真的硬墜地上，她的想像仍在飛。她說：伸出手，只抓到空氣，抓到風，抓到……一無所有。伊的手從她指尖溜走，像沙子，像時間，像……所有都已沉沒的藉口。

她站起來，腳步踉蹌，聲音開始顫抖，瞬間癱瘓躺下。她什麼都做不了，什麼都抓不住。她希望……能變成那海浪，一遍又一遍地撞向岩石，直到粉碎。眼神空洞。海浪聲在耳膜變得巨大，彷彿要吞噬一切。詩行成為內心記憶與罪孽的標本。

逝去的殘影化為海風中無法擦拭的罪證，鹽是淚與海的隱喻，傷口被反覆醃漬的痛楚。

黑暗的結晶，如何被雕琢？

記憶 只剩黑暗

只剩黑暗一直跟隨我

3.

像似從暗漆的時間隧道，傳出的一段錄音，是X低沉的嗓門。那時，她指間，恰好夾著X留給她的一張黑白照。錄音裡混著吵雜的風聲與浪濤聲，還有像似芒草在海風吹襲下的沙沙聲……「噢，對……這火山岩島的浪濤，監禁很多紅帽子的身體，卻禁閉不了他們的靈魂……」什麼是紅帽子？她莫名所以，但很想知道……接下來又一段錄音：「噢……據說他們都隱身在高牆背後，用數以十年的記憶，高唱一曲革命的歌曲……」

這是誰說的……？她不耐煩地自問自答：X啊！在海灘醉酒那晚，朝著大海撕破喉嚨這樣說的啊！時間來到轉折點，X是誰？

她根本和X不熟。那一晚，在海灘遇上，X分明是醉了，莫名地說些似懂非懂的話，他想假扮先知，自以為是嗎？於是，她一陣狂奔，像是與當下脫落，斑駁的灰牆上，出現黑白照片。她似乎在黑白光影間轉化狀態下，與黑白記憶相遇。

X自稱是時間的旅人！她呢？為跳不下去的舞蹈困擾與失眠！她在筆記上留下雜沓的筆跡，寫著類似島上的火山岩化作記憶的隕石，朝她襲擊而來的字跡，這又是一場夢境嗎？她問。或者，記憶就在當下？她記得：X說，時間像浪濤，會留下決定性的瞬間，像稍縱即逝的浪花！那一夜，在通往生死關的火山岩玄洞裡，X喝到夜半，突然翹起手指著海上稀薄的下弦月，大聲喊：「他媽的……黑潮能封住呼吸的生命嗎？」而後，便朝著暗黑奔向碼頭方向，就此從島上消失！

X是誰？不重要。但，他背著相機，像背著機槍。海風中，獨來獨往……據碼頭上的警衛說：有看見身後一台相機的男人，搭乘一早的船班，逆著風浪航行而去！X留下一行字給她，說是：那些年被送到牢牆裡的紅帽子，很多從未見過大海，只聽著浪濤聲，活過半生。這浪聲像自由的呼吸，但呼吸是刺痛的。因為每一次潮起潮落，都在提醒──海是永遠的圍堵。

她於是聽X說：紅帽子都將信念縫進衣縫間；她藉此找尋線索，像似抽出一張虛擬的字條，攤開對著光讀出。「將信條縫進衣角，如同縫入骨血。若有一天這字條腐爛，意志仍會生根。這些字……是被囚禁的靈魂，在黑暗中寫下的光。」X在他的筆記裡，這樣描寫紅帽子在牢房中的事蹟。她不太懂……字條裡寫些什麼……？每—個生命，都有機會轉化為火炬。X說，紅帽子在牢裡認識一位詩人。詩人在牢房中，用靈魂寫詩。

囚禁的靈魂

在時間中逆風飛翔

這詩，字句中有靈魂在飛翔。海在她的身體裡吶喊，沉寂後，會從喉嚨深處，轉化為世上的成鹽。

像囚禁在時間中的靈魂……

4.

作夢，也難以想像，她會在火山島岬角那片遼闊的白沙灘上，燃起篝火，跳起無止境的迴旋舞步。然而，當真是在這樣的一場夢境中，不斷地聽見濤聲在礁岸激盪的聲音，像似在召喚，或者吶喊。

後來，在岬角的火山岩懸崖上，她感覺自己像似上回登島後，前往牢房參訪的第一個夜晚，望著房舍鐵窗外的暗影，想著伊送給她的那張印度濕婆神的卡片。她從口袋中掏出一張虛擬的卡片，凝視著它，牆上出現跳舞中的濕婆神投影。那是伊送她的生日禮物。她說：「在火焰中跳舞，跳到死去活來，我們都在一起。」舞蹈，讓宇宙運轉。

她將卡片輕輕放在地上，再次開始舞動，腳步輕盈卻帶著某種執著。燈光隨著她的動作變化，投射出她腳下混亂的腳印。邊跳邊說，自言自語變得上氣不接下氣。她夢見自己在白色沙灘上，不斷跳舞，沙灘上留下無數混亂的腳印，像似她追逐時間留下的腳印。猛然回頭……像似看見一個舞蹈的男子，伸開四隻手在身體旁作環狀的旋轉，而後忽然一縱，跳入一團熊熊的火焰中。

濕婆神現身吧！還是幻影？她問身體，身體空洞洞沒有回覆；問天空，天空也是空洞洞，毫無回聲……她只是問：浴火如何重生？於是，再次舞動身體，動作變得更加激烈，彷彿在與火焰共舞。燈光逐漸變暗，只剩下她的身影在黑暗中旋轉，直到完全消失。眼前陷入黑暗，僅剩下濤聲在遠方迴盪。

這時，卻有聲音從黑暗中傳來：舞蹈，讓宇宙運轉。濕婆神，如是我聞。

是，誰的聲音？！