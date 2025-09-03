1.





雲動不動

花莖歪倒又挺直

月亮和水窪映照彼此

（孰更有皺紋

孰緊實）





船鳴愈遠愈清晰

天乾風燥

我卻腦霧大，眼圈黑更深





一頭霧水的

時間奔踩過去

迸裂開來，蝸牛稀爛

雲停下來

浪靜息下來。烏鴉海鷗爭食

不顧船桅船錨





蘆葦叢裡，金星冉冉升起

我不顧氣球





2.





歷史讓髖骨脛骨腕骨

折斷再癒合





左腳拖著右腳

右腳絆住左腳

我往前走，不退轉

工作生活

吃藥手術復健





我厭倦資本主義奔走

不歇的長短腳

如果我有鴨蹼翅膀

火山會比芥子更小？





我腦洞大開盛滿

罣礙恐怖，

眼耳鼻孔溢出

漁火鴉鳴魚腥。暈眩聽起來

像狗吠，忽遠忽近

非常飢餓





布宜艾利的

手風琴是老菸槍的肺

我深呼吸，母親的酸氣味





3.





醉醺醺的燈塔

探照光歪斜，海面暗這片

亮那片地拼湊起來





我睡在潮間帶

沙埋半我，浪淹沒另半我

暴雨盛半我，我嗆醒

我搖晃剩半的空虛

像引擎轟隆──

轟隆作響，漁船更靠近





我聽見白鯨

的心跳愈沉愈深





我撬開扇貝，袒胸露肚

月光凹凸積滿肚臍





懷孕的月亮

凝視著埋葬水手們的墳地

德勒茲，瓜達希

更拗口的史坦尼斯拉夫斯基

我不認識他們





註1：Ciudad de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre，新鮮空氣之聖母瑪利亞城，今之布宜諾斯艾利斯。 註2：吉爾·德勒茲、費利克斯·瓜達希皆為法國哲學家；康斯坦丁·史坦尼斯拉夫斯基，俄國戲劇表演理論家。