晨起，下了整夜的雷雨方歇，原本被澆熄的外出想望，重新被喚起。

綠野欣欣向榮，草葉掛著串串晨露，窒悶的空氣輕盈著草香清新，驚喜發現腳下草地野菇行列斜排、自在成序，煞是可愛。或許露水短暫、野菇微毒，在彼此遇見的剎那，即是時空凝滯靜止的當下、獨立而永恆的美好存在。

生活日常，偶會因突如其來的雷雨擾亂；心煩焦躁，或許被不期而遇的驚喜撫慰。對於外在太多的框限且暫時忽略，留心觀察植物在曠野中的舒放成長、自成一格的丰采，是如此從容自在，原來細瑣日常中的美好風景一直都在，只是常被封閉局限的狹隘視野忽略而不被認真看待。放慢腳步、蹲踞細觀的不同視角，保持距離、互不打擾的適切合宜與各自安好，就能造就彼此頻率剛好、相視而笑的舒心恬適。

植物有其不約而同的秩序默契，生命有其從容的自在規律，能在夜雨歇緩、清晨靜悠的時刻遇見，真好。