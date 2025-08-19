鴻鴻／靈魂伴侶
人有不止一個靈魂
一個迷失在兒時的遊樂場
一個像風箏往更遠的天空飛
一個路見不平便急速膨脹
一個在心理諮商
一個躲在合唱團裡
努力不走音
一個在賴床
命盤壓住一個
掌紋捉牢另一個
斷層掃描破解一個
還有一個被銀行行員看穿
那些閃躲掉的
只在你面前
害羞地出現
人會被酒和麵包改變
被勝利和傷害改變
幸而有你
我知道自己有些地方
永遠不變
那就是沒削完的果皮
剩下一道
如同傷疤
我不可口的部分
你呵一口氣
便閃閃發光
