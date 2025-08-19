人有不止一個靈魂

一個迷失在兒時的遊樂場

一個像風箏往更遠的天空飛

一個路見不平便急速膨脹

一個在心理諮商

一個躲在合唱團裡

努力不走音

一個在賴床





命盤壓住一個

掌紋捉牢另一個

斷層掃描破解一個

還有一個被銀行行員看穿

那些閃躲掉的

只在你面前

害羞地出現





人會被酒和麵包改變

被勝利和傷害改變

幸而有你

我知道自己有些地方

永遠不變

那就是沒削完的果皮

剩下一道

如同傷疤

我不可口的部分

你呵一口氣

便閃閃發光



