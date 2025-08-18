不是銳利

不是柔韌

不是

是六月在陽光和雷聲中蜷曲

彷彿一切都將被延續





你走上階梯

儘管它彼此循環

你尋找出路，撥一通電話





就像是對橘色的恐懼

沒有道理，你的詞語缺少順序

順序是清醒

是它們在格子裡，有了名姓

你往自己背面的方向，一直走





走，讓六月與你在迴廊坐下

它的柔韌，毛氈，無邊的野餐

天空持續它的陰暗

蟲翅飛掠肩膀

但是，還沒有下雨





當你在次日醒來

天就快亮了

預知災難記事，遺落在這裡

翻開它，你看見自己的背面

好像你這一生都不曾想過

會在此時見到他

是這樣的

這樣的一種衝擊



