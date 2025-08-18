李蘋芬／六月記事
不是銳利
不是柔韌
不是
是六月在陽光和雷聲中蜷曲
彷彿一切都將被延續
你走上階梯
儘管它彼此循環
你尋找出路，撥一通電話
就像是對橘色的恐懼
沒有道理，你的詞語缺少順序
順序是清醒
是它們在格子裡，有了名姓
你往自己背面的方向，一直走
走，讓六月與你在迴廊坐下
它的柔韌，毛氈，無邊的野餐
天空持續它的陰暗
蟲翅飛掠肩膀
但是，還沒有下雨
當你在次日醒來
天就快亮了
預知災難記事，遺落在這裡
翻開它，你看見自己的背面
好像你這一生都不曾想過
會在此時見到他
是這樣的
這樣的一種衝擊
逛書店
