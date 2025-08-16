陳蒼多／與川普鬧翻的人是愛讀書的人

▋透過閱讀學會製造火箭

世界有名的富豪愛讀書的例子很多，如巴菲特、比爾．蓋茲，以及最近與美國總統川普鬧翻的馬斯克（Elon Musk）。

馬斯克童年在南非時就猛啃書，據說，他每天看書十小時，這可真是驚人的紀錄。又據說，他在九歲時就讀完整部《大英百科全書》。他的記憶力很好，傳說他把歌德的作品全都記在腦中，只不過沒有很充分的證據可以證實這一點。他也喜歡聽有聲書，聽到睡著為止。

馬斯克所製造的第一枚商業火箭把太空人送到月球。雖然他在大學是讀物理學和經濟學，但實際上是藉由閱讀書藉而學會製造火箭。

馬斯克在接受訪問時說：「養我長大的是書，然後才是父母。」他的父母離異時，他很為父親感到難過，決定要跟父親住在一起。父親在接受訪問時，談到馬斯克在看書時最開心。他說，馬斯克是一個傾向於內向思考的人，「所以，當很多人都去參加盛大的派對，享受快樂的時光，喝著飲料，大談各種事情，如橄欖球或其他運動，你會發現伊隆（馬斯克的名）已經找到私人的圖書館，在讀著裡面的書」。

馬斯克鼓勵人們要讀很多書。他說：「要試著對很多事情都知道一點點，因為你可能不會知道你對什麼真正感到興趣。如果不至少對知識風景進行廣闊的周邊探險，那又如何知道自己對什麼真正感興趣？」

▋馬斯克書單

既然馬斯克要人們讀很多書，他所提到的書想必很多。我們有一份他提過的八十本書的書單，從提過十七次到提過一次都有。我們選其中幾本來談。

第一本是艾希莫夫的《基地》。馬斯克認為，就科幻而言，艾希莫夫確實偉大。他曾告訴《滾石音樂雜誌》說，他認為艾希莫夫的作品有影響力，因為它們類似歷史學家吉朋的十八世紀名著《羅馬帝國衰亡史》，適用於「一種現代的星系帝國」（《羅馬帝國衰亡史》也是馬斯克閱讀的作品之一）。他說：「我從其中（艾希莫夫的作品中）所獲得的教訓是，我們應該採取的行動，是那些可能延長文明、極小化黑暗時代的可能性……的行動。」艾希莫夫的《基地》一書在他童年時對他發揮了強烈的影響力，雖然很難拍成電影，但它具不同凡響的潛力。他時常談到，人類需要一種航太文明，生活在多種星球上。殖民火星很久以來就是他的一個目摽，基於這一點，他時常提到艾希莫夫的《基地》這部名著。

接著是亞當斯的《銀河便車指南》。據馬斯克自述，他在青春期時遭遇到一次存在危機，他開始去讀各種試圖發現生命意義的書，但這些書似乎十分沒有意義。他們家剛好有幾本尼采和叔本華的書，是十幾歲時不應讀的，確實很負面的書。於是他開始讀《銀河便車指南》。這本書寫的其實是一種存在主義哲學，主旨是，我們應擴大意識和知識的領域，成為多星球的物種，最終成為多恆星的物種。書中的「對一切表示疑問」的觀念，也成為馬斯克在經營企業的模式中不斷回歸的主題。

馬斯克曾提到海萊恩的《怒月》四次之多，並且認為它是海萊恩最佳作品，主要是描寫2075年月球「露娜」成為地球的殖民地。馬斯克說，「如同在《怒月》（偉大作品）所描述的，直線加速器對月球而言會是很棒的」，表示馬斯克對此書的內容有所了解。海萊恩的《異鄉異客》也是馬斯克喜歡的另一本小說，描寫一個叫華倫泰．麥可．史密斯的火星人，誕生時是人類，但在火星人之中長大。當他回到地球時，以外星人的觀點看待人類。書中有一個角色是律師朱巴爾，他試圖要教這個火星人地球的事情是如何運作。朱巴爾在書中重複問的一句話是：「你『格羅克』我嗎？」它是一個火星文字，意思是「了解」。馬斯克的「特斯拉電動車公司」的AI名為「格羅克」（grok），顯然指涉海萊恩的這本有名的小說。

▋愛因斯坦傳記對人生影響巨大

杜蘭特的十一冊巨作《文明的故事》是馬斯克常提到的作品之一。他鼓勵人們閱讀文明的歷史，並推薦《文明的故事》是一本好書。他說，這十一冊中的《拿破崙時代》是他最喜歡的一冊，也一再重讀其中的《希臘的生活》。他又說，前面幾冊有點枯燥，當杜蘭特的妻子艾儷兒加入成為共同作者後，情況就好多了。馬斯克也讀杜蘭特《落葉》。他對此書沒有評論，但顯然，馬斯克很喜歡這部在杜蘭特去世三十二年後，才由外孫女在家中閣樓一只皮箱裡發現的失蹤多年的手稿。此書充滿一位非凡學者的最高智慧，馬斯克想必不只是讚賞杜蘭特的《文明的故事》，才愛屋及烏地喜歡他的《落葉》。

馬克斯曾七次提到班克斯的《文明》系列十冊，他說：「如果你一定要知道，那我就說，我是伊安．班克斯所描述的那種烏托邦無政府主義者。」他說，班克斯的這一系列作品，以很扣人心弦的方式描繪了一個壯麗、半烏托邦的星系未來。但願對於AI沒有寫得太樂觀。

馬斯克曾說，《魔戒》是他成長過程中特別喜歡的書，他說：「談到書，《魔戒》也許是我特別喜歡的書，但它其實不是科幻，夠奇怪的是，作者J．R．R．托爾金幾乎是反科技的……此書仍然很偉大。」

除了科幻之外，馬斯克也喜歡傳記作品，包括艾薩克遜的《班傑明．富蘭克林》、《愛因斯坦：他的人生 他的宇宙》，以及《馬斯克傳》。他說他確實很喜歡艾薩克遜的《富蘭克林傳》，認為富蘭克林在需要的時候做需要做的事，所以與眾不同。他告訴特斯拉的投資人戈伯說，艾薩克遜的《愛因斯坦傳記》對他影響很大，並說他喜歡愛因斯坦的名言「重要的是，不要停止質疑」，以及「不曾犯錯的人不曾嘗試任何新的事情」。至於艾薩克遜所寫的《馬斯克傳》，他則說，作者對他本人的研究非常徹底，並高度推薦他的其他作品，似乎有點「內舉不避親」。

▋馬斯克最近閱讀的書

還有一本書值得一提，那就是桑姆．哈理斯的《說謊》。馬斯克說，哈理斯是妄自尊大的偽君子，寫這本書是要強調說謊是多麼可怕的事，但他自己卻說了謊言，讓川普沒有選上。馬斯克如此護著川普，如今卻演變成他說川普忘恩負義，好諷刺啊。

在大學主修經濟學的馬斯克當然要讀亞當．史密斯的《國富論》，他甚至在推特上推文說「亞當．史密斯讚」。

一部中國人所寫的作品《孫子兵法》在馬斯克的書單中沒有缺席。他對此書的評語是：「沒有談科技的篇章。我是說它是一本很有趣的書。我讀了很多次……裡面有很多智慧。應該有一章說，如果你有一種決定性的科技優勢，你確實就能戰勝，而且傷亡減到最低……」

當然，馬斯克所讀的書應該不會只有這些。一個童年時就每天讀十小時的書的人，現今已五十四歲，算算看吧，他會讀多少書呢？

對了，馬斯克最近在讀什麼書呢？據他揭露，在還沒有與川普鬧翻之前的3月2日，他正在讀古希臘作家色諾芬的《波斯長征記》。此書探討一萬名希臘傭兵的韌性及統御，願馬斯克從其中讀出化解與川普心結的智慧。