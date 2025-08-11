張錯／頓悟之餘
一個老人走了
九十個老人相送
另一個老人走了
一百八十個老人相送
孝女宣讀祭文
好友敘說私交
老人互相問候
歲月如梭一下就一年
日子空白如蒼白臉龐
蒼白臉龐白紙一張
乏善可陳乏味無趣
每日無事即有事
坐著等死成口頭禪
然而好死不如歹活
活人是死人
頗有禪宗氣味。
呼喚九品天使天龍八部
天使不來魔神俯伏身傍
心的搏鬥與恩典懇求
每日勤奮練氣練功
氣貫泥丸九轉丹成
上捲摩雲手，低蹲伏下勢
上步搬攔，直錘又有何用？
曾與愁予相聚愛荷華
性情中人，摔角為戲
馬蹄聲響，皆是過客
剎那間就一生一世。
相送人數亂了，頓悟之餘
又再從一開始。
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言