一個老人走了

九十個老人相送

另一個老人走了

一百八十個老人相送

孝女宣讀祭文

好友敘說私交

老人互相問候

歲月如梭一下就一年

日子空白如蒼白臉龐

蒼白臉龐白紙一張

乏善可陳乏味無趣

每日無事即有事

坐著等死成口頭禪

然而好死不如歹活

活人是死人

頗有禪宗氣味。





呼喚九品天使天龍八部

天使不來魔神俯伏身傍

心的搏鬥與恩典懇求

每日勤奮練氣練功

氣貫泥丸九轉丹成

上捲摩雲手，低蹲伏下勢

上步搬攔，直錘又有何用？

曾與愁予相聚愛荷華

性情中人，摔角為戲

馬蹄聲響，皆是過客

剎那間就一生一世。





相送人數亂了，頓悟之餘

又再從一開始。



