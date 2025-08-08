羅毓嘉／（別）叫他莫斯科

聯合報／ 羅毓嘉

別叫他，不是那個會下雪的地方

地圖上的紅點是反覆的密令

像是：前進、撤退，或者原地等待


不要再寫信給他了，每一封信

都將落進黑海。靜音的聊天室啊

無線電重複著每一道讀取中的遺言


在雪地裡，腳步聲比較誠實

今天的無人機飛過男孩們前進的路線

雪落廢墟，天空則有它自己的恐懼


不要叫他莫斯科。穿著軍服送行的母親們

刺刀與骨頭，天氣變化，惡之必要

沒有留下的背包不會被誰拾起


那個名字穿著舊式軍裝站在紅場

訊息未曾發送，那持續離線的身影啊

在寫給未來的電報裡，別叫他莫斯科


——寫於2025年六月，的第四個夏天


慢慢讀，詩 莫斯科 俄烏戰爭 戰爭 烏克蘭 俄羅斯

