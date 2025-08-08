羅毓嘉／（別）叫他莫斯科
別叫他莫斯科，不是那個會下雪的地方
地圖上的紅點是反覆的密令
像是：前進、撤退，或者原地等待
不要再寫信給他了，每一封信
都將落進黑海。靜音的聊天室啊
無線電重複著每一道讀取中的遺言
在雪地裡，腳步聲比較誠實
今天的無人機飛過男孩們前進的路線
雪落廢墟，天空則有它自己的恐懼
不要叫他莫斯科。穿著軍服送行的母親們
刺刀與骨頭，天氣變化，惡之必要
沒有留下的背包不會被誰拾起
那個名字穿著舊式軍裝站在紅場
訊息未曾發送，那持續離線的身影啊
在寫給未來的電報裡，別叫他莫斯科
——寫於2025年六月，戰爭的第四個夏天
