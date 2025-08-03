Henguy／解碼祭典

解碼祭典。（圖／Henguy提供） 在人類消失很久很久以後，世界只剩下不同類別的機械族群。他們很早就捨棄「發展」這個概念，在數不清的末日歷史資料中他們明白，唯有專注興趣+共存才是答案。生存方面不太擔心，機械族們自有一套取之空氣、地表卻不耗損資源的能量萃取系統。

有的族群專注於探索並繪製地圖，由於宇宙毀損太多次，地球被很多時間線和空間線交織，地形經常變換，季節也沒有規律，因此繪製地圖是很重要的工作；也有機械族鑽研「舊人」的早餐文化，以現有的資料去復刻氣味序列（好讓他們都能品嘗）。

這一座城市平時會派遣探索隊伍，除了與其他群落交換物資，最重要的就是收集舊人們的電腦、硬碟了！每當收集到一定數量，夜晚就會舉行盛大祭典！可以看見畫面上有兩大螢幕，旁邊有架設相當多控制台，操作員負責為大家持續破解密碼帳號，使用舊人常用的字元。其他控制台還有DJ、電子煙火控制員。

嚴格來說這屬於一座考古系機械城，大家都相當好奇舊人帳號資料都儲存了什麼，當然，所謂的情色影片也是珍貴資料，但這方面資料實在太多，不太有價值。長年鑽研下，許多延伸舊人想法的新型設備也因此製造產生，用於和其他機械族群交換共存。