彭樹君／與焦慮和平共處的哲學解方

▋焦慮是必要的存在狀態

在這個變化快速與訊息超載的時代，人人都與焦慮為伍。焦慮不只是精神科診斷書上的病名，還是生活中的常用詞彙，然而，哲學家兼哲學諮商師薩米爾．喬普拉並未將焦慮視為現代社會的負能量，而是一種深刻的，甚至是必要的存在狀態。他在《焦慮的意義》中寫道：

焦慮是我存在的一部分，若要形容我這個人，就必須描述我的焦慮。

喬普拉深受齊克果、海德格與沙特等存在主義大師的影響，他不認為焦慮是一種負面的情緒，恰恰相反，他主張焦慮是因為我們擁有自由意志而來的必然產物：當一個人知道自己有選擇，卻又必須承擔選擇的後果，焦慮便隨之出現。換言之，焦慮是自由的證明，是存在的震動。

焦慮既然是人的本性，身而為人就無法避免焦慮，那麼與其以負面的眼光看待焦慮，不如與它和平共處，因此喬普拉也說：

焦慮不是我們要擺脫的敵人，而是我們必須理解的部分。

所以本書並不教你如何戰勝焦慮，而是教你如何理解它，因為理解本身就是一種轉化。當我們真正理解了焦慮，它就不再是我們要壓抑或對抗的心魔，而是一種生命訊息，傳遞的是我們還未能真正了解的那個自己。

理解之後需要接納。喬普拉說，我們不必把焦慮驅逐出去，那只是一種對自身脆弱的否認，他以佛陀的智慧指出，無明是焦慮的根本原因，我們若能看見事物的無常本質，不再執著虛幻的自我，就能學會與焦慮共處。

▋站在哲學巨人的肩膀上俯瞰煩惱

喬普拉從佛教的緣起性空到存在主義哲學，再到佛洛伊德的精神分析理論與現代唯物主義觀點，包括尼采、齊克果、海德格、沙特、卡謬、田立克、佛洛伊德、馬克思、馬庫色，以各家學說對焦慮進行了一層層的深度剖析，並將自己的論述置於哲學與心理學傳統的脈絡之中，讓本書有如一場與歷代思想大師對話的心靈之旅，也讓讀者彷彿站在哲學巨人的肩膀上俯瞰自身的煩惱，從而獲得力量與慰藉。

在種種論述之中，喬普拉同時深刻地陳述了個人的生命經驗，他年少時先後經歷了父親猝逝與母親病故，喪親之痛在他心中烙下持久的恐懼不安，而透過回顧自身與焦慮相伴的歷程，喬普拉發現焦慮塑造了他看待世界的獨特視角，同時驅使他尋求心靈途徑來化解，也讓他走入深邃的哲學世界，成為知名學者兼哲學諮商師。這樣將私人經驗與哲學思辨交融的寫作手法，使本書兼具溫度與深度。

人之所以焦慮，正是因為我們擁有選擇與未知的可能性，換句話說，焦慮讓我們時刻警醒自身處境，也推動我們探問生命意義並在不確定中勇敢前行。喬普拉的觀點與美國存在心理學家羅洛梅的看法一脈相承。羅洛梅早在其經典作品中即主張，正常的焦慮是人類成長與創造力的必要條件，喬普拉繼承並發展了這一思想，而本書名也與羅洛梅在1950年出版的《焦慮的意義》同名，顧名思義是對前輩見解的延伸與致敬，同時亦再度提醒了人們：

焦慮並不是一無是處的負面情緒，而是生存的本質，是生命的一部分，是我們渴望活得真實的證據，也是自我進化的重要成分。正因為與焦慮共存，所以我們的人生才充滿了披荊斬棘的勇氣，並且有動力成為更好的自己。這即是焦慮的意義。