聯副／夏烈主講「外國文學講座」
由台灣文學發展協會和紀州庵主辦的「外國文學講座」，邀請作家夏烈主講，以自身閱讀、創作、研究累積的經驗，帶領讀者一探近現代歐、美、日文藝思潮與經典文學的世界。
「歐洲文學」自3/9起，連續三個周日下午3:00-5:00開講。三場講座主題從存在主義小說中的叛逆、疏離和悲劇性開始談起，接著回溯歐洲文學根源──《聖經》與希臘文學，洞見近期思潮的燦爛，而後剖析寫實主義的愛情文學中的魅麗與迷茫。
「美日文學」則從4/13起，連續三個周日下午3:00-5:00開講。三場講座主題以日本文學為起點，介紹何謂風雅、物哀、空寂的美學，再深入探討美國小說的悲劇、疏離、叛逆與浪漫，最後談論美國戲劇和詩歌如何穿梭虛幻寫實、帶出象徵與浪漫。
此系列講座可搭配參考教材《近代外國文學思潮》（夏烈著，聯合文學出版）。講座地點在紀州庵文學森林新館三樓（台北市同安街107號），歡迎報名參加，詳情請洽：https://www.kishuan.org.tw/activity_detail1641.htm。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言