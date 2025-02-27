聯副／夏烈主講「外國文學講座」

由台灣文學發展協會和紀州庵主辦的「外國文學講座」，邀請作家夏烈主講，以自身閱讀、創作、研究累積的經驗，帶領讀者一探近現代歐、美、日文藝思潮與經典文學的世界。

「歐洲文學」自3/9起，連續三個周日下午3:00-5:00開講。三場講座主題從存在主義小說中的叛逆、疏離和悲劇性開始談起，接著回溯歐洲文學根源──《聖經》與希臘文學，洞見近期思潮的燦爛，而後剖析寫實主義的愛情文學中的魅麗與迷茫。

「美日文學」則從4/13起，連續三個周日下午3:00-5:00開講。三場講座主題以日本文學為起點，介紹何謂風雅、物哀、空寂的美學，再深入探討美國小說的悲劇、疏離、叛逆與浪漫，最後談論美國戲劇和詩歌如何穿梭虛幻寫實、帶出象徵與浪漫。

此系列講座可搭配參考教材《近代外國文學思潮》（夏烈著，聯合文學出版）。講座地點在紀州庵文學森林新館三樓（台北市同安街107號），歡迎報名參加，詳情請洽：https://www.kishuan.org.tw/activity_detail1641.htm。（桂樨）