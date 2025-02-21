路寒袖／詠山詩兩首

聯合報／ 路寒袖

▋玉山之巔

 

 

文字最險峻的筆畫

那一點，是跳動的心臟

有人聽到勇氣

有人依偎，柔情似水

而傲然睥睨的是誰？

有人，夢中

盡是曙色重霧

有人，看不到了

鳥鳴

▋露珠

──阿里山的冬日清晨

請給我一顆晶瑩的露珠

那是最圓的心意

也是，最透明的世界

證明我不需偽裝就

可安心入睡

我將回報

全世界最美的光影

那是來自阿里山，以及

一地緋紅的櫻花瓣

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
慢慢讀，詩

逛書店

頭腦好的人說話前思考的事：第一本！將「思考維度」融入於「溝通法則」的工具書

NT$ 315

跟達爾文學投資：取經大自然，從物競天擇脫穎成為市場贏家！

NT$ 364

如何讓她欲仙欲死（修訂版）

NT$ 210

NVIDIA輝達之道：第一本輝達詳解！從AI教父黃仁勳的登頂之路，看全球科技投資前景

NT$ 338

延伸閱讀

蔣勳／摩羯蘇軾

聯副／寫作太令人快樂

路寒袖／詠山詩兩首

探照燈

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。