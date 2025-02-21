▋玉山之巔

文字最險峻的筆畫

那一點，是跳動的心臟

有人聽到勇氣

有人依偎，柔情似水

而傲然睥睨的是誰？

有人，夢中

盡是曙色重霧

有人，看不到了

鳥鳴

▋露珠

──阿里山的冬日清晨

請給我一顆晶瑩的露珠

那是最圓的心意

也是，最透明的世界

證明我不需偽裝就

可安心入睡

我將回報

全世界最美的光影

那是來自阿里山，以及

一地緋紅的櫻花瓣