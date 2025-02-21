路寒袖／詠山詩兩首
▋玉山之巔
文字最險峻的筆畫
那一點，是跳動的心臟
有人聽到勇氣
有人依偎，柔情似水
而傲然睥睨的是誰？
有人，夢中
盡是曙色重霧
有人，看不到了
鳥鳴
▋露珠
──阿里山的冬日清晨
請給我一顆晶瑩的露珠
那是最圓的心意
也是，最透明的世界
證明我不需偽裝就
可安心入睡
我將回報
全世界最美的光影
那是來自阿里山，以及
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