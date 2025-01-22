鍾玲／杲峰尼師和震華法師的因緣

對我來說，震華法師（1909-1947）1930年代寫的《續比丘尼傳》是部重要的著作，我寫過那麼多比丘尼的故事，由南北朝後期到民國初年的資料幾乎完全靠這本書。震華是男眾，何以他為歷代比丘尼作傳呢？答案他自己寫出來了，答案在《續比丘尼傳．卷六》的〈興化金善庵尼杲峰傳〉，震華以兒童之身出現此傳中。下面我講的故事述說震華法師和一位尼師的因緣。

杲峰尼師俗姓房，江蘇鹽城人，生於清末1857年，父親房啟明是米糧商人，他的商號設在江蘇興化城，興化位於南京北邊，是水路交通樞紐，文明昌盛，設了多家書院、佛寺。房員外是佛教徒，樂善好施，敬重讀書人。他見女兒聰敏好學，五歲把她帶到興化城。因為他跟城西三聖庵的尼師住持相熟，就讓女兒寄居庵裡，託住持照顧她的飲食起居，房員外還靠人緣關係，安排女兒到世家辦的閨塾學習。清朝後期高門世家流行讓小姐讀書明理、學習詩詞，故世族多設立閨塾。

房小姐的學業一路領先其他閨秀。如果某家閨塾請名家短期講學，房小姐會過去聽講，還跟名師進行討論，所以城裡四大家族閨塾的小姐們都很欽佩她。房小姐喜歡三聖庵清靜的生活，每次庵裡請法師講經說法，她專心聽講，心神領會。十五歲立志修行，告訴父親，自己終生不嫁，做清修的居士，也會幫忙房員外的商號。房小姐的學問聲名遠播，二十歲那年揚州的吳氏家族聘她為閨塾師。她穩重自恃，頗有夫子架式。但她做了一年就感到勤倦，教這些慣享榮華富貴的小姐，是虛擲光陰。她懷念庵裡的修持生活，所以當她收到智明住持的來信，就辭去西席回興化城。智明跟她在三聖庵一同長大，她比房居士大七歲，待她如親妹。智明信中說，自己到興化之東安豐鎮的觀音閣受具足戒時，施主金夫人跟她有緣，把金家在興化鸚鵡橋之南的數畝空地，捐出來給她蓋佛寺，智明請房居士回來一起建設這間金善庵。

房居士見金善庵只蓋了簡陋的佛堂和寮房，智明帶著兩個沙彌尼徒弟艱苦度日，知道她資金短缺，房居士就請父親房員外出資，並跟相熟的世家夫人募款，加蓋三寶堂、觀音堂、法堂，還教沙彌尼認字、讀佛經。她又善於相人，常到城裡貧民巷弄走動，細查女童的面相，相到心善聰慧的，就跟她父母談妥，帶她回金善庵出家。1887年黃河大決堤，許多難民南逃到蘇北，房居士北上到難民寮去相女童，也找到幾個根器深厚的。金善庵在房居士的精心護持下，漸成為長江下游重要的尼庵。

1919年房居士六十三歲，已經是民國年間，五四運動開始那年。因為房家有產業在興化以南五十公里的唐港鎮，她帶著夥計去處理租約。黃昏時分經過唐港鎮公所的布告欄，看見一個十歲左右削瘦的男孩，扛著鋤頭，衣、褲都打了補丁，口中朗朗讀出公告的內容，忽然他停下來，轉頭上下打量一下房居士，說：「這位女士，請問下面一個字怎麼念？」

她目瞪口呆地瞪住孩子的臉：兩眼深邃，眼白處帶藍色，雙眉之間長了毛。這種根器一輩子沒見過！他只看她一眼竟能斷定她通文墨，太聰慧了！看來他識字是自學的，是這樣看公告、問別人學會的。跟他交談片刻，知道他叫唐全心，父母雙亡，跟著兄嫂種地。於是她說：「我想跟你兄嫂談，帶你回興化城，供你讀私塾，帶你到大和尚那裡出家，將來做法師，你覺得如何？」她看見他眼中閃著歡喜的淚水。

她把唐小弟帶回金善庵，智明住持替他買衣服鞋襪，看他身體虛弱，每天給他做營養齋食。房居士則幫他買文房四寶，親自教他讀《三字經》和《論語》，他三天學完《三字經》，開始讀《四書》。過了一個月，房居士和智明商量，唐小弟很快就會長大，不宜住在尼庵。房居士帶他到興化城南的男眾寺院圓通庵，去見她的方外好友懷蓮和尚，懷蓮當下收唐小弟為徒，替他剃度，法號震華，而且出資送他去城裡最好的私塾讀書。

過了兩年，房居士忽得重病，病榻上請智明幫她剃度，並受具足戒，法號杲峰。十二歲的震華沙彌，滿臉憂心在榻前服侍。杲峰圓寂那一刻，震華號啕大哭，她是恩人，也是慈母，她改變了他的一生，何以老天不給他報恩的機會？智明住持安慰他說：「你不要太悲傷，你立志好好做人，將來能傳法度人，這就是杲峰師父對你的期望。」

果然震華沒有辜負杲峰的期望，他在私塾展現才華，不只學業超越同儕，而且文章、詩詞、對句，皆文采斐然。他畫的蘭竹超塵脫俗。而且對文史興趣盎然，十多歲開始做筆記，收集歷代出家人的資料，尤其是比丘尼的資料。

震華十八歲時，師祖霜亭方丈送他到鎮江超岸寺的佛學社進修。他在長江南岸的寶華寺受具足戒。二十二歲時，鎮江竹林寺方丈靄亭和尚聘他為佛學院主講，二十五歲升為佛學院院長，兼竹林寺監院，同年開始編輯《中國佛教人名大辭典》。1937年抗日戰爭爆發，他組織鎮江各寺院的僧伽救護隊，參加戰地救護工作。日軍占領期間，他忍辱負重，任竹林寺住持，撰寫《入華求法高僧傳》、《東渡弘法高僧傳》、《續比丘尼傳》。三十三歲任上海名剎玉佛寺住持，創設佛學院，發行《妙法輪》雜誌。應該是過於勞心，他1947年三十九歲英年病逝玉佛寺。

震華成為一代高僧，撰寫佛教的重要著作，可以說回報了杲峰尼師提拔他的恩情，他的《續比丘尼傳》必然是受到她的啟發。