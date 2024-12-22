渡也／王心心在培桂堂

那女子在琵琶弦音裡吟唱李白

她座椅前那盆荷花細心傾聽

小花苞微偏著頭

陷入回憶





第一首吟唱詩、曲

靜夜思

帶著桂花香和聽眾輕飛

帶著培桂堂客廳前的燈光輕飛

觀眾都成為靜夜思

思念唐朝，思念故鄉





王心心和琵琶聲、明月光端坐

在客廳屋簷下燈火闌珊處

一塵不染的聲音

滿懷情意的聲音

帶著觀眾遠離塵世





第二支曲陋室銘

劉禹錫從唐朝緩緩飛來新港

飛來林懷民老家

聲音先帶著觀眾回到七十年前

林懷民小時候

然後繼續回到更早以前

培桂堂小時候





簫聲滿懷空靈幽清

帶著數十位來賓飛向遙遠

遙遠的宇宙





最後一首，晏殊蝶戀花

燕子雙飛去

七十七歲的林懷民端坐在觀眾席

端坐在夜晚的老家庭院

看小林懷民彷彿在客廳前跳舞





山長水闊知何處

驀然回首

不知他想起了什麼？



