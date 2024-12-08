辛金順／隱喻
總是有一些文字掉隊，在書寫
裡面，傍晚有鴿子起飛
啣走了一座湖的意念，向很遠
很遠，消失不見
日子在練習解謎，解開自己的
命運，或如隱喻
有蜻蜓點點，掠過黃昏的邊界
尋找生命的虛線
那些黃昏亮起來的燈，承接不住
時間的重量
只能修辭，歲月和歲月的光亮
星星都被包裹起來了
寄給遠方的妳，生活仍然存在
將我敲成釘子
釘住了一片虛無的黑夜
我磨去了尖銳
卻堅硬地將鐵質的骨頭，丟給了
世界，讓詞語
一次又一次，被撞擊成了粉碎
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