總是有一些文字掉隊，在書寫

裡面，傍晚有鴿子起飛

啣走了一座湖的意念，向很遠

很遠，消失不見





日子在練習解謎，解開自己的

命運，或如隱喻

有蜻蜓點點，掠過黃昏的邊界

尋找生命的虛線





那些黃昏亮起來的燈，承接不住

時間的重量

只能修辭，歲月和歲月的光亮





星星都被包裹起來了

寄給遠方的妳，生活仍然存在

將我敲成釘子

釘住了一片虛無的黑夜





我磨去了尖銳

卻堅硬地將鐵質的骨頭，丟給了

世界，讓詞語

一次又一次，被撞擊成了粉碎



