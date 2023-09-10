李長青／有一些故事持續流動

人是許多名字的集合，許多天候的替身；故事裡

陌生的對話，鮮活與死寂，故事裡的念想，沉默

或迸散，都漸漸成為──自己的，受詞。

有一些故事沒有雲絮，也無殘影，唯有風，繼續

靜靜吹，繼續，走走停停。有一些故事持續流動

有一寡話，家己繼續講。

有一些故事暗暗嵌合心裡的他意。堤岸自己延長

水聲自己滋長，沙礫波浪海藻，互相倚意（註1）。

有一些故事持續流動，漸漸成為天涯的，形容；

繼續，停停走走。親像，有一寡暗意（註2），繼續度。

註：

1. 倚意（uá-ì）：意思接近。

2. 暗意：暗示、暗喻或隱喻的意思。