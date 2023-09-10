李長青／有一些故事持續流動
人是許多名字的集合，許多天候的替身；故事裡
陌生的對話，鮮活與死寂，故事裡的念想，沉默
或迸散，都漸漸成為──自己的，受詞。
有一些故事沒有雲絮，也無殘影，唯有風，繼續
靜靜吹，繼續，走走停停。有一些故事持續流動
有一寡話，家己繼續講。
有一些故事暗暗嵌合心裡的他意。堤岸自己延長
水聲自己滋長，沙礫波浪海藻，互相倚意（註1）。
有一些故事持續流動，漸漸成為天涯的，形容；
繼續，停停走走。親像，有一寡暗意（註2），繼續度。
註：
1. 倚意（uá-ì）：意思接近。
2. 暗意：暗示、暗喻或隱喻的意思。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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