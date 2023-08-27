黃克全／沉默之聲30-31
30.
每個人一生中，一定要擁有這樣的經歷：一道光芒籠罩全身，那光芒如最令人迷醉的音樂沁入心竅，好像那音樂和你結合為一，在天地間縈迴、激盪，永不消失……那光芒是你的保護神，與你同行。你跟它分享悲歡，它回報你俯瞰人世的岑漠，在那岑漠中，閃爍著神祕的慰藉。
31.
我又作了個夢，夢境中有個女子向我走來。她不是頂美的，但那近乎蜂房中流洩出芬芳的精神性，令人心醉神迷。
我望著她，她的精神性宛如一隻蝶，短暫外出又回到她的曈人——她的花房。
她不是頂美的，頂美而令人迷醉是屬於人間可信的範疇，而不頂美卻令人迷醉則使人無限驚奇而深感迷惘。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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