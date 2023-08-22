聯副／第一屆台積電硬筆書法大賞頒獎及展覽

●「第一屆台積電硬筆書法大賞」將於8月26日舉辦頒獎典禮，並同步展出得獎作品。本次參賽人數打破歷來硬筆書法比賽的紀錄，共有將近五千件作品參賽，經過激烈的初選與現場決選，從國小、國中、高中、國小教師各組選出優秀作品百餘件。不限書體、自行設計格線等不同於其他硬筆書法比賽的賽則，讓本次作品表現十分多元，貼切呼應了百花爭豔的「春天」主題。而作品的展示，更是將書寫過程中，書寫者的自我對話，延伸至與時間、空間及觀者的對話，呈現出硬筆書寫美學的多樣層次。展期至9月24日，於孫運璿科技人文紀念館（台北市重慶南路二段六巷十號）展出。免費入場，歡迎參觀。相關訊息請見︰https://sysmm.org。（桂樨）

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