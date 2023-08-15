先前無端買了個名牌炒鍋，說是複合金鍋身導熱儲熱佳，其實是被弧度流線優美得如盛開荷花吸引，買回家後迫不及待展開說明書詳讀，並按照步驟開鍋洗鍋養鍋。天真以為有了名牌鍋，油炸肉丸子應該會更酥脆，熱炒青菜會更爽口，翻煎馬頭魚能更俐落，只要靠這個什麼菜都難不倒，然實情卻是處處被為難。明明已遵守熱鍋冷油，但還是抓不到物理性不沾的時機點，魚肉最終還是分離，荷包蛋也成了炒蛋，青菜大火快炒，沒有以往清脆，反讓鍋底染上黃漬，鍋背也汙了黑，更難伺候的是得降溫後才能清洗，與過去習慣完全不同。身為資深主婦多年，竟征服不了一把鍋子，實有不甘，花好大功夫使其恢復清白後，仍不死心嘗試各種可能，可惜每炒一回就增添一次煎熬，不久便疲於伺候與刷洗，心冷將其束之高閣。

拿出舊鐵鍋，或許是心生內疚，原本礙眼的焦斑變淡了，陳年刮痕宛似現代藝術，一樣熱鍋冷油再加蔥蒜爆香，滋滋嘖嘖鑊氣逼人，離開瓦斯爐後果斷放置水龍頭下，讓冷水衝擊熱鍋，讓鐵網肆意遊走，竟有種說不出的舒暢感，是主婦獨享的療癒。鍋具沒有高低之分，合拍才是王道，適時捨離是為了走更長遠的路，友情不也是這麼一回事嗎，多日苦惱因此迎刃而解。