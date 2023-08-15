紀小樣／詠蟬
爾時，你在地底做蟬
是那麼小小──小小的
不起眼呵！任千潯千頃的幽黯
湧來，而你放下思維凝聽
風雨如何破譯天地
但有宇宙的密語像朗朗翅脈
六千次日出與兩百回圓月的丈量
從泥層到菩提樹梢；生命只留下
一個小小的殼蛻被光穿透
無懼金秋銳利如刀──
看你用最綿長的時間
喚醒短暫的永恆
繁密的春天還需要歌誦嗎？
一個小小小小的蟬蛻！也就夠了。
你偏笑我 還留在歲月的遺痕裡
等你潛入心中 在高朗的梢頭
繼續引喉歌哭──把一吋
又一吋的新綠與雷聲
自在釋放加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言