爾時，你在地底做蟬

是那麼小小──小小的

不起眼呵！任千潯千頃的幽黯

湧來，而你放下思維凝聽

風雨如何破譯天地

但有宇宙的密語像朗朗翅脈

六千次日出與兩百回圓月的丈量

從泥層到菩提樹梢；生命只留下

一個小小的殼蛻被光穿透

無懼金秋銳利如刀──

看你用最綿長的時間

喚醒短暫的永恆

繁密的春天還需要歌誦嗎？

一個小小小小的蟬蛻！也就夠了。

你偏笑我 還留在歲月的遺痕裡

等你潛入心中 在高朗的梢頭

繼續引喉歌哭──把一吋

又一吋的新綠與雷聲

自在釋放