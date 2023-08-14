聯副／65屆中國文藝獎章徵選

聯合報／ 聯副

中國文藝協會設置「中國文藝獎章」，第六十五屆文藝獎章即日起受理推薦，獎項包括文學、音樂、美術、攝影、舞蹈、廣播電視、戲劇、翻譯、海外文藝創作等，請掛號逕寄台北市郵政13-95號信箱。函索推薦表，請附回郵寄台北市羅斯福路三段277號9F祕書處綠蒂先生收，電話：02-2363-8684。除美術畫作外，概不退件，文稿著作請自行留底。報名或推薦表均由電子郵箱：wangliti@ms4.hinet.net傳送，2023年12月31日截止收件，入選者將於2024年5月4日文藝節大會上頒獎。（桂樨）

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