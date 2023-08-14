陳牧宏／荒謬
選擇栗子或橡實
拐錯彎。寫壞命題作文
（舉重若輕，寬與深
如果當時……）事情發展
就截然不同
長大成為詩人或壞人
青蛾甲蟲，
承受各種厄運。
詩是什麼？人是什麼
壞又是什麼？
蛾幾隻飛撲，
幾隻徘徊虛實之間
燭滅此刻
月蝕另一刻。
疫後腦霧漫大
遮掩書稿，紅樹林，詩選
拱橋，堤岸，
新墳舊墳，破廟。
虎鉗扭緊日子
和日子，暗夜鋁鏽鐵鏽
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