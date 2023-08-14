選擇栗子或橡實

拐錯彎。寫壞命題作文

（舉重若輕，寬與深

如果當時……）事情發展

就截然不同

長大成為詩人或壞人

青蛾甲蟲，

承受各種厄運。

詩是什麼？人是什麼

壞又是什麼？

蛾幾隻飛撲，

幾隻徘徊虛實之間

燭滅此刻

月蝕另一刻。

疫後腦霧漫大

遮掩書稿，紅樹林，詩選

拱橋，堤岸，

新墳舊墳，破廟。

虎鉗扭緊日子

和日子，暗夜鋁鏽鐵鏽

近況：無所事事