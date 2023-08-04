李長青／金牌──思念父親
第一杯毋免斟（thȋn）傷滇；話句
寢頭，生活的題目定定無拍算。
坐四序，風──佮景
自然就會浮起來桌頂
先喝金牌，泡沫不多也不少
嘛袂傷苦。先兩（nn̄g）喙
有冰，就會當止一半喙焦
當水分子湧泉般撞擊世情與言談
咱的面容勻勻仔笑，空氣慢慢仔
溶（iûnn），金牌愈來愈金，過去
愈來愈新……
踩罐（tshài kuàn）無需要，玻璃光
自然透流，那來那爍（sih），那來
那清彩（tshing-tshái）……
註：
●斟（thȋn）：斟、倒、注。將液體傾注於容器中。
斟茶：倒茶。斟酒：倒酒。
例：你水斟了傷滇。（你水倒得太滿。）
此外，「斟」字也另有斟酌（tsim-tsiok）之詞義：
1. 形容做事小心謹慎。
例：這件代誌你愛想予斟酌。（這件事你要想清楚。）
2. 詳細考慮。
例：這件代誌請逐家斟酌一下，毋通凊彩就決定。（這件事請大家詳細考慮一下，不要隨便就決定。）
3. 注意，特別仔細專注做某事。
斟酌看：注意看。
例：你斟酌一下，應該聽會著。（你注意一下，應該聽得到。）
●寢頭（tshím-thâu），起初、起先的意思。也可以指剛開始的時候。
●四序（sù-sī）：井井有條、妥當。讓人覺得舒服安適的感覺。
例：代誌做了真四序。（事情辦得很妥善。）
●焦（ta）：形容物體乾燥，沒有水分。
喙焦：口渴。
●透流（thàu-lȃ u）：
1. 急流。
例：透流生狂湧（驚濤駭浪）。
2. 從一而終、有始有終。
例：代誌欲做著愛透流。（做事要有始有終。）
例：翁某著愛透流。（夫妻應該要從一而終。）
●清彩（tshing-tshái）：
1. 形容天氣晴朗。
例：天氣清彩，兩人相招去行春。（天氣晴朗，兩人相邀去踏春。）
2. 形容人神清氣爽、舒暢愉快。
例：伊病好矣，早起看著有較清彩。（他病痊癒了，早上看來神清氣爽多了。）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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