李長青／金牌──思念父親

第一杯毋免斟（thȋn）傷滇；話句

寢頭，生活的題目定定無拍算。

坐四序，風──佮景

自然就會浮起來桌頂

先喝金牌，泡沫不多也不少

嘛袂傷苦。先兩（nn̄g）喙

有冰，就會當止一半喙焦

當水分子湧泉般撞擊世情與言談

咱的面容勻勻仔笑，空氣慢慢仔

溶（iûnn），金牌愈來愈金，過去

愈來愈新……

踩罐（tshài kuàn）無需要，玻璃光

自然透流，那來那爍（sih），那來

那清彩（tshing-tshái）……

註：

●斟（thȋn）：斟、倒、注。將液體傾注於容器中。

斟茶：倒茶。斟酒：倒酒。

例：你水斟了傷滇。（你水倒得太滿。）

此外，「斟」字也另有斟酌（tsim-tsiok）之詞義：

1. 形容做事小心謹慎。

例：這件代誌你愛想予斟酌。（這件事你要想清楚。）

2. 詳細考慮。

例：這件代誌請逐家斟酌一下，毋通凊彩就決定。（這件事請大家詳細考慮一下，不要隨便就決定。）

3. 注意，特別仔細專注做某事。

斟酌看：注意看。

例：你斟酌一下，應該聽會著。（你注意一下，應該聽得到。）

●寢頭（tshím-thâu），起初、起先的意思。也可以指剛開始的時候。

●四序（sù-sī）：井井有條、妥當。讓人覺得舒服安適的感覺。

例：代誌做了真四序。（事情辦得很妥善。）

●焦（ta）：形容物體乾燥，沒有水分。

喙焦：口渴。

●透流（thàu-lȃ u）：

1. 急流。

例：透流生狂湧（驚濤駭浪）。

2. 從一而終、有始有終。

例：代誌欲做著愛透流。（做事要有始有終。）

例：翁某著愛透流。（夫妻應該要從一而終。）

●清彩（tshing-tshái）：

1. 形容天氣晴朗。

例：天氣清彩，兩人相招去行春。（天氣晴朗，兩人相邀去踏春。）

2. 形容人神清氣爽、舒暢愉快。

例：伊病好矣，早起看著有較清彩。（他病痊癒了，早上看來神清氣爽多了。）