達瑞／足跡
你不曾暗示的場所
什麼情緒的赴會？
百萬種寂靜，一聲自問
遺漏呼吸而留下了足跡
那些沒說而不一定想說的
較之病菌更慎重的事
每個人最細緻的透明？
停車場獨處和旅店窗景
包括尚未前往而預先註記的
你是否為了遼闊無岸
的賣場，備感茫然？
一張能多重摺疊的餐桌
一碗海鮮杯麵及其他
時間的縫隙寥寥可數
你的意見所剩無幾
明顯缺乏共餐親友
囤積過多糖脂肪鹽，
而那僅是一枚休止符，
每個人嚮往的山明水秀
與窗明几淨。思慮越遠，
路徑越深切明朗
終於你遺失了巷弄
擁有罐頭、疫苗、助眠藥劑
但無處可往，無處安放
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