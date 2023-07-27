你不曾暗示的場所

什麼情緒的赴會？

百萬種寂靜，一聲自問

遺漏呼吸而留下了足跡

那些沒說而不一定想說的

較之病菌更慎重的事

每個人最細緻的透明？

停車場獨處和旅店窗景

包括尚未前往而預先註記的

你是否為了遼闊無岸

的賣場，備感茫然？

一張能多重摺疊的餐桌

一碗海鮮杯麵及其他

時間的縫隙寥寥可數

你的意見所剩無幾

明顯缺乏共餐親友

囤積過多糖脂肪鹽，

而那僅是一枚休止符，

每個人嚮往的山明水秀

與窗明几淨。思慮越遠，

路徑越深切明朗

終於你遺失了巷弄

擁有罐頭、疫苗、助眠藥劑

但無處可往，無處安放

一則沒有你的故事