聯副／「山海出色──李敏勇詩帖特展」文學講座

屏東縣政府文化處主辦「山海出色──李敏勇詩帖特展」，自詩人李敏勇最新創作出發，回望歷來詩作，共分五大展區，另展出詩作、論述手稿與相關著作。展覽自即日起至10月10日止（國定假日與每周一休館），並舉辦文學講座：8月12日（星期六）下午2至4時，傅怡禎、李敏勇對談「戰後世代李敏勇的詩情與詩想」；9月9日（星期六）下午2至4時，王國安、李敏勇對談「李敏勇的歷史意識與社會意識」。地點在屏東演武場（屏東縣屏東市公園路28號），免費活動，線上報名：https://www.beclass.com/rid=274b1e6649e9f16bcbe5。

（桂樨）