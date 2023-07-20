2023繁花盛開——第二十屆台積電青年學生文學獎金榜

短篇小說獎

首獎

謝宛彤

〈有耳無喙〉

獎學金三十萬元，晶圓獎座一座

2005年生，台中一中二年級，在純美術服役五年。有一片被文學佬友們寵出來的山海草原，以前喜歡奔跑而這次選擇搭蒙古包。日常其實是餐桌社交恐怖分子，把鴻門宴當作一種吃飯，不喜歡蔥薑蒜但喜歡爆香的味道，吃飯請閉嘴不要抖腳。

得獎感言：

「叔，我得獎了，你過得好嗎，家裡一切平安。如果你有聽到的話請給我一個聖筊。」

凌晨第一通電話的人沒接，接線中的嘟嘟聲無聲的哭。怎麼了，我得獎了，不是吧謝宛彤，首獎，姊養我。第二通電話很快就接了。怎麼了你媽已經去睡了，我得獎了，什麼獎，三十萬，太厲害了彤彤好棒。第三通電話的人像從未離線，只給我一個聖筊。

二獎

短篇小說獎二獎陳鼎斌。（圖／陳鼎斌提供）

陳鼎斌

〈邀請名單沒有K〉

獎學金十五萬元，獎牌一座

2005年生，大同高中三年級，甫入中央中文。

得獎感言：

等了三年，最後終於圓滿。謝謝這三年在文學之路陪伴我的師長，亮君、方婷、浩偉、品璇、日青、欣儀，還有那些默默支持我的老師，麗琴、俊毅、素卿、培真。我只想說，我是個特別幸運的人。

三獎

短篇小說獎三獎黃宥茹。（圖／黃宥茹提供）

黃宥茹

〈扮仙〉

獎學金六萬元，

獎牌一座

2005年生，台中女中二年級。出生於雲林農村，不想也無能當典型的明星高中學生，於是做了無數脫序的事情，圖書館是蹺課的好地方。做田野、看文獻很崩潰時會想寫小說，配上《地理學報》，畢竟小說不會拿「中立客觀」架在我的脖子上閹割我的觀點。

得獎感言：

首先謝謝阿銓；謝謝第一讀者貫慈。另外，謝謝南屯、謝謝家，讓我嘗試思考城鄉。謝謝宛彤給我創作上的鼓勵。

收到得獎通知那天，凌晨兩點，我因為情緒崩潰，無法想像天明，在宿舍的陽台發抖。謝謝子倫老師那時的電話，接住我的情緒，還有一路上對我做批判研究的支持。

謝謝台積電在我瀕死時出現，謝謝希望我活著的所有人。

優勝獎 五位

洪睿欣〈基要真理〉

獎學金一萬元，獎牌一座

2004年生，2023年畢業於台中女中，曾任中女青年主編，曾獲中一中女中聯合文學獎。

劉子新〈三月的潮與熱〉

獎學金一萬元，獎牌一座

2005年生，嘉義女中二年級。喜歡一切閃閃發光的東西。

陳映筑〈老鷹起飛那天〉

獎學金一萬元，獎牌一座

2005年生，現就讀曉明女中高二升高三。曾獲中台灣聯合文學獎、台積電青年學生文學獎。

曾看著老鷹，在林間、在山巔。

我問喜馬拉雅山的風，什麼時候才輪到我飛翔。

陳姿樺〈破繭〉

獎學金一萬元，獎牌一座

2006年夏末生，筆名李梵，現就讀麗山高中二年級。拖延症，擅長與死線奮鬥。

馮若淇〈皮筋與牽牛花〉

獎學金一萬元，獎牌一座

2005年生，就讀薇閣中學高二升高三。

數學過敏症，高飽和色彩的故事通常不吸引我，夢裡的除外。

很吵，是個粗人，希望退休後可以安靜一點，去雲南窩在小房間裡寫文章。

散文獎

首獎

散文獎首獎劉亦奇。（圖／劉亦奇提供）

劉亦奇

〈穿裙的人〉

獎學金十五萬元，

晶圓獎座一座

2005年生，新竹女中第十七屆語文資優班畢業，菁菁竹女第三十三屆副編。暑假後，將前往台大外文系就讀。

得獎感言：

謝謝一路上鼓勵我寫作的人們，謝謝我的家人。謝謝猴子，你說，文字是有力量的，謝謝你成為我的力量。

謝謝那個隔壁班同學，能在高中和你一起寫著，真是太好了。謝謝301，你們讓我知道，要認真且真誠的對待自己喜歡的事。

謝謝路口的小紅綠人，今後也要一起奔跑，用最自在的模樣。

最後，謝謝評審老師給予的肯定。

二獎

散文獎二獎陳昱秀。（圖／陳昱秀提供）

陳昱秀

〈媽媽的菜〉

獎學金十萬元，

獎牌一座

我是95年出生的女孩，今年17歲。目前就讀慈心華德福高中。

得獎感言：

無法用言語表示的興奮！終於得獎了！投了那麼多文學獎，第一次被認可！

謝謝一路支持與喜愛文字的夥伴！大家一起加油～

三獎

散文獎三獎羅方佐。（圖／羅方佐提供）

羅方佐

〈過渡〉

獎學金五萬元，

獎牌一座

2004年被拉出來，曾就讀台中一中三年級，申請大學落榜，可悲。問了別人我的個人經歷，老師：「貼心為他人著想！！！」好的我是乖小孩吧。同學說：「日本的鴨說雞非常稀少。」所以到底經歷了什麼啦。

得獎感言：

「真空磁導率4π乘10的負7方」同學說我經歷了這個，分科剩不到幾天的夢都是大機械宇宙觀，我也想成為機械，洗碗機，還是要成為家具才能不悲傷，我會滯銷吧嗚。學長說：「我十分愛好藝術並且注重心靈層次的提升。」要考分科的同學：「奇異恩典，神愛世人。殺了他，順便殺了我喔！」嗚呼沒大學，至少我們還有文學（吧）。

優勝獎 五位

廖姵穎〈玄關與門〉

獎學金八千元，獎牌一座

2005年生，2023年畢業於萬芳高中。有點憤世嫉俗，常常安靜地寫喜歡的字句，偶爾記錄一下生活。

林毓恩〈無法告別的旁觀者〉

獎學金八千元，獎牌一座

2005年生台東人，台東女中高三畢業，即將離開東岸前往台南讀書。喜歡鳥，尤其正面鳥。

王以安〈月經〉

獎學金八千元，獎牌一座

2005年生，國立蘭陽女中語文班二年級。十七歲七個月時第一次用布衛生棉，很舒服。

王書庭〈作絆〉

獎學金八千元，獎牌一座

2005年10月12日出生，目前就讀蘭陽女中二年級，正走向準備學測的地獄中，寫作是我記錄生活的一種方式。

崔芯慈〈我最討厭──搖滾樂〉

獎學金八千元，獎牌一座

2006年生，射手座，目前就讀武陵高中一年級。想玩好社團、想顧好學業、想快樂。在喧鬧生活之外的靜謐偶爾寫作，大多數的靜謐時刻是截稿日前。會在的地方是這@1208_yeee。

新詩獎

首獎

新詩獎首獎楊沂珊。（圖／楊沂珊提供）

楊沂珊

〈不重要〉

獎學金十萬元，

晶圓獎座一座

西元2004年生，投稿時就讀師大附中三年級，附中青年社74屆主編，國中開始喜歡寫詩，好想吃鬆餅但是最近在戒糖，剛重刷完《進擊的巨人》！照片跟得獎感言比作品還難生……（感謝幫我拍照的好朋朋！）

得獎感言：

好扯，真的好扯喔，我到現在還是不敢相信我得獎了，而且是首獎……真的很感謝評審老師給我這個殊榮，還有慷慨的主辦單位～

我不敢說寫詩對我來說有多重要，但能夠用一種獨特的語言表達出內心最真實的想法，我覺得是很幸運的一件事，也希望更多人可以感受到新詩的美好吧。

二獎

新詩獎二獎楊禮慈。（圖／楊禮慈提供）

楊禮慈

〈游泳與L〉

獎學金五萬元，

獎牌一座

西元2005年生，現就讀板橋高中二年級。九月的天秤座，愛吃愛睡覺，喜歡讀詩集、喜歡陽光與斑駁樹影；不怎麼喜歡人，卻時常主動靠近。害怕恐懼、偶爾害怕夢，把自己當成靈魂觀察員，還在習慣與焦慮相處，在練習早睡。

得獎感言：

詩是何其私人的一件事，但願被讀懂卻又害怕被讀懂，是我作為寫詩之人的矛盾。謝謝評審老師們。L是心裡頭偶爾感到微刺的存在，已經不痛了，所以不會有眼淚。我還記得其中一次游泳課結束後飄了小雨，讓我想起很傷心的那天下了很大很大的雨，那時候我也沒有眼淚。連我自己都不太懂，這是什麼、是為什麼，謝謝有人懂了。

三獎

新詩獎三獎林可婕。（圖／林可婕提供）

林可婕

〈虎爺〉

獎學金二萬元，

獎牌一座

2005年4月生，台中人，明道中學三年級。即將前往清大不分系，讀人文及社會科學。

嚮往南方，聽台、客、原語搖滾及民謠；最喜歡的樂團是裝咖人，動物是老虎。

得獎感言：

艱難地進行著新詩復健，正努力平衡——或試圖融合——文學創作與社會參與；感謝這個獎的肯定，讓我知曉自己的作品確實能傳達一些關懷。

健康平安地成年了，然而意識到對許多孩子而言，「好好長大」並非生命中的必然；由衷希望所有讀及此處的人，無論長到多大年歲，身邊都會有一隻虎爺，常駐守護。

優勝獎 五位

趙廷瑋〈一天〉

獎學金六千元，獎牌一座

2005年生，肄業於泰山高中，準備就讀東海大學中文系。喜歡水窪但討厭雨天；擅長朗讀卻沉默寡言；想過貓一般的生活，但超喜歡狗勾。

楊舒惟〈我是世界新的嬰兒〉

獎學金六千元，獎牌一座

2005年生，宜蘭縣高中階段非學校型態實驗教育。重度路癡，但總在宜蘭和人生的蜿蜒道路裡，跌跌撞撞出新的風景。

王以安〈推敲〉

獎學金六千元，獎牌一座

2005年出生，蘭陽女中二年級語文班。興趣：逛菜市場；專長：煎蛋。新詩下午茶詩社成員。每天為你讀一首詩觀察員。

胡聖愛〈或許我們還是需要一些〉

獎學金六千元，獎牌一座

西元2005年生，現就讀松山高中三年級，即將進入師範大學就讀的小小文組生，喜歡著日本文學而踏入文學世界的寫作者，曾出沒於松山高中小說創作研究社。

余炘穎〈正常人〉

獎學金六千元，獎牌一座

2006年生，國立苑裡高中語文班高二升高三。大學的志願不是中文文學，但是幾乎只有這個領域有比較能看的成績。喜歡冬天，但是還是最喜歡BTS，截至2023年已經是一位六年的阿米。一直很羨慕家裡的貓可以每天躺著。

●由2023台積電青年學生文學獎所有參賽者票選「高中生最愛十大好書」活動，獲選書籍（按作者姓名第一字筆劃序）：

太宰治《人間失格》

太宰治《人間失格》。（圖／逗點文創提供）

白先勇《臺北人》

白先勇《臺北人》。（圖／爾雅提供）

白先勇《孽子》

白先勇《孽子》。（圖／允晨文化提供）

卡繆《異鄉人》

卡繆《異鄉人》。（圖／麥田提供）

甘耀明《邦查女孩》

甘耀明《邦查女孩》。（圖／寶瓶提供）

村上春樹《挪威的森林》

村上春樹《挪威的森林》。（圖／時報提供）

沙林傑《麥田捕手》

沙林傑《麥田捕手》。（圖／麥田提供）

吳明益《天橋上的魔術師》

吳明益《天橋上的魔術師》。（圖／夏日提供）

張愛玲《傾城之戀》

張愛玲《傾城之戀》。（圖／皇冠提供）

聖修伯里《小王子》

聖修伯里《小王子》。（圖／聯經提供）

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