路寒袖／喚醒了昨天——為林懋陽故居而寫
別在盆地胸口
那麼迷人的一朵
綻放溫柔的香奈兒茶花
一朵沉靜的微笑
盆地的家族傳奇穿在
眷戀的身上
一襲最合身的洋裝
然後，端莊的
坐在日日月月
去想念一片黃昏的釉彩
拂撫清晨的衣襬
拉稱後，端視
芙蓉已經，開在
城市衣襟另一邊的皺褶裡了
香氣徘徊於樹影的蕾絲邊
那麼低調的情話
彷彿自鼻腔脫逃的無色無味
離黃昏還有一段時間
洋樓的輪廓竟已
遮蔽了合院
從洋樓半圓的陽台俯瞰
那些不便宣露的話語
總被圍抱在和氣的三合院裡
內心偶爾一顫
整座宅院的臉都紅了
更多的日子是
坐在這裡眺望青春
髮簪垂墜著甜甜的幼秀心事
有點重，稍不留神
才黃昏，就喚醒了昨天
●註：林懋陽故居又名一德洋樓，乃清末及日治時期台中神岡仕紳林振芳之孫林懋陽，於1907年迎娶北屯庄富豪賴長榮之女賴端為妻後，在距賴家不遠處購地四千餘坪，於1924年至1928年間興建約四二五坪的私人宅第，其愛妻體貼之心傳為地方佳話。宅第主樓格局為傳統閩式三合院，牆壁採土角磚、清水紅磚兩種；整體格局揉和了閩式、日治西化與巴洛克式的圓柱拱廊。1929年，林懋陽為三房在主樓右前方增建洋樓，俗稱「細姨樓」。
林懋陽娶有三妻，分別是大房賴端，居合院正廳左主房；二房陳芙蓉，居左護龍廂房；三房朱幼，則住二層洋樓。
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言