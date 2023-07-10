印卡／不耐煩先生
時間會讓人軟化
但一名男人是否會承認不總是硬著
濕漉漉的男人有時是好事
有時，不好說
取決他待在哪裡
一顆棒球可以強力
從這些令人反胃的草皮反彈
耗盡精力
就像我有時候也忍不住問
人工智慧宇宙的邊緣是什麼
激起激素的那些奔跑
誤讀一個字的性徵荷爾蒙
聽完他關於火腿隊的不滿
又支持，他眼睛後面的土丘看來
又全壘打了
但很多時候他找不到自己的擊球點
凸大了眼
什麼都不對，像是小時候，感覺到永遠的落後
總是缺了一張，最愛的棒球卡加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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