印卡／不耐煩先生

聯合報／ 印卡

時間會讓人軟化

但一名男人是否會承認不總是硬著

濕漉漉的男人有時是好事

有時，不好說

取決他待在哪裡

一顆棒球可以強力

從這些令人反胃的草皮反彈

耗盡精力

就像我有時候也忍不住問

人工智慧宇宙的邊緣是什麼

激起激素的那些奔跑

誤讀一個字的性徵荷爾蒙

聽完他關於火腿隊的不滿

又支持，他眼睛後面的土丘看來

又全壘打了

但很多時候他找不到自己的擊球點

凸大了眼

什麼都不對，像是小時候，感覺到永遠的落後

總是缺了一張，最愛的棒球卡

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