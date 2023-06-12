鄭琬融／幸福，最後一滴

有人架住我拷問我的影子，拿火鉗，燒我流著幸福的記憶。被燒出來了怎麼辦？我明明藏得很好。究竟是我的幸福太不會躲，還是找的人已習得一種技巧？我恥於表露完美的滿足。近於一種癡呆，屏蔽於世界，又全然於世界之中，海馬迴的短路。當他們淬鍊出那最後一滴的幸福時，我臉上的表情像張被揉開的麵糰，鬆垮垮，持續發酵成一種即將進入烤爐的模樣。

我最後一滴的幸福八腳爬行，蠕動的模樣令人不悅。我掙扎，他哭泣，發燙的童年、初戀、奔馳過海邊的回憶……統統在他裡面，初次體驗不幸。

註：標題靈感源於荷塔‧穆勒《呼吸鞦韆》。