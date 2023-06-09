黃克全／沉默之聲 18-20

18.

記住薔薇的美，但要忘掉薔薇。

記住人世的悲歡，記住那悲歡下的人，但要忘掉人世。

19.

不要害怕失去尊嚴，有一雙眼睛比你自己還能看到你赤裸裸的肉體與心靈。

這雙眼睛是太上無情的，所以能更切題、如實地擁抱你、憐憫你。

20.

笑，是多麼奇妙，多麼不簡單的一件事。在那一笑裡，隱藏著超越自己所能了解的什麼。就像拂過阡陌的風，不動聲色，卻和多少生死悲歡，無限的驚喜和默然，頷首以對。