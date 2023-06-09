林明德／景美一對兄弟樹

天賦萬物權

大樓人樹相為伴

各有一片天

茄苳是台灣原生樹種，分布於低海拔地區。又名秋風子、萬年青樹，為常綠大喬木，形狀高大壯闊，樹齡長壽。在各地鄉里經常與榕樹、樟樹成為鄉民膜拜的神樹。

茄苳木質堅硬，紋理細緻，建築、農具、家具重要材料，府城工藝家因材施作，而有「茄苳入石榴」的技法。

景美，舊名梘尾，日治改為景尾，後稱景美。明治三十年（1897），景美國小創立，毗鄰景美溪，靠近景美老街。

國小旁邊有兩棵茄苳，互相依靠，情同兄弟，老大有百年身分認證。兩樹朝看小朋友上學，唱〈哥哥爸爸真偉大〉、吟〈春曉〉……晚送小朋友哼著〈放學歌〉，一路蹦跳走回家。年年歲歲聆聽溪水、鳥鳴、叫賣、車流……交響聲，而左右上下鄰居的喜怒哀懼愛惡慾起心動念，一概聽之不聞視而不見，清淨自在。

兄弟樹的住家，原本是在景美衛生所的庭院，後來改建成為十七層大樓。有了百年認證，成為土地記憶不可分割的一部分。為維護樹權，大樓讓出一角兩面方位，樓樹共伴同存。兩樹住家在原地透天，根深柢固，一面向小學，一邊對老街市場集應廟遙望仙跡巖。

樹、人與大樓結為一體，極其獨特稀有，成為美麗、動人的風景。清晨鳥聲到好鄰居枕邊，黃昏一樹喧譁，倦鳥歸巢，日日譜寫自然旋律，如天籟。