鍾喬／千年之外——詩與提琴的相逢

這件事，期待良久

期待，你薩滿般的提琴聲

如時間的巨浪，摧毀

我的詩行，而後重組

在旋律與節奏之外

僅有浪潮衝撞的聲音

千年之外，我們將再相遇

偶然中，存在必然

這件事，期待良久

期待，你魔幻般的提琴聲

如空曠裡的驟雨，穿透

詩行乾裂的土地

在泥濘裡讓種子萌芽

一切從源頭開啟航程

千年之外，我們已然相遇

必然中，存在偶然

這件事，期待良久

期待，你躺落如母體的提琴

傷痕累累，在戰亂邊緣

驟然響起和平的聲響

在一座傾斜的島嶼

召喚止戰的腳蹤，聚首

千年之外，我們既然相遇

偶然中，創造必然

這件事，期待良久

期待，你懷抱如戰友的提琴

在這個咖啡涼了的午後

重新在冷天燃起柴火

想像街頭有吶喊的聲音

Sakamoto，詩行如你提琴的火花

千年之外，我們果然相遇

必然中，創造偶然