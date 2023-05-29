須文蔚／后羿射日般的艱難任務——台積電青年學生文學獎歷屆得主書展旭日獎˙新詩類評審觀察

▋十五個太陽

答應擔任「旭日獎」的評選工作，起心動念，覺得自己彷彿可以看電影《年少時代》（Boyhood）一樣，穿越十多年的時光，同時可以追蹤好些少年詩人成長的旅程，看似是一則則小品，匯流在同一個出海口，何嘗不是一道波瀾壯闊的史詩？原本看似愜意的品賞功課，到最後要挑出一名得獎者，竟讓我陷入巨大的焦慮中：根本不是從夜空中，挑出最亮的星，而是要在滿天十五個太陽中，射下十四個，實在太艱難了。

台積電文學獎舉辦已經二十年，意謂著三分之二的得主已經大學畢業，甚至不少詩人已經達到而立之年，加上早慧的作者比比皆是，有大獎賦予桂冠，更為台灣現代詩壇培育了一大批詩齡很長的作者。他們懷抱著早熟的心靈，不為同儕所理解，就像里爾克《里爾克給青年詩人的十封信》中所說：「我們凝精聚神，從那些狂妄、喧囂的事物（它們是多麼愛饒舌呀！）回到自己的境地，慢慢地學著認識這很少數的物件，在這裡延綿著我所愛的永恆與我們所輕輕地分擔著的寂寞。」在學院中，在生活中，在孤寂中，默默走一條其他青年不曾踏上的道路。所幸艱困的環境沒有中挫詩情與詩意，翻閱手邊青年詩人所出版的十五本詩集，展現豐沛的創作量，營造出新穎題材、創新風格乃至於文體實驗，都讓人目不暇給。

鄒佑昇《集合的掩體》最具前衛的特質，排版與裝幀都不同於一般詩集，詩人藉以與法國神祕學家與哲學家西蒙‧韋伊對話，詩句是對話、思索與警語，看似片斷，但亟需讀者進入隱喻，填補哲學的思辯。同樣有著創新思維的鄭琬融則在《我與我的幽靈共處一室》一書中，展露作家宛如通靈般的魔幻思維，每一首詩都帶著讀者遠行，到陌生與奇異的世界，體會詩人的奇思妙想。相較於鄒佑昇與鄭琬融的天馬行空，學建築出身的陳顥仁，則以無比的節制安頓語詞，在《愛人蒸他的睡眠》一書中，觸目皆是精巧與意在言外的詩句，而且許多書寫劇場與閱讀經驗的篇章，都顯露出詩人挑剔的品味，但新潮與創新的意志力。

中學時期的詩人必然敏感，也充滿了創作的激情，畢竟欠缺生活經驗與體會，未必能完善道出世界的美善與醜惡，隨著時光中歷練種種折難，甚至有機會踏查台灣各地與世界各個角落，他們的詩作中所關注的現實議題，在在都顯得生動，能聽得見街頭的抗議聲，能聞得到戰火下的血腥味。在栩栩詩集《忐忑》中，詩人以〈親愛的法利賽人〉諷喻忘卻信仰本質，以神聖來傷害異己的行為，詩歌遂成為同志運動的重要呼聲。詹佳鑫的《無聲的催眠》中，能特別關注到以基因改造技術製作「絕育種子」，在販售糧食的同時，斷絕其他族群獲國家種植的機會，寫出〈如果我們都不再挨餓──致不知名的非洲兒童〉，以及關心關廠工人臥軌事件的〈今晚我躺在鐵軌──記二○一三工人臥軌事件〉，都展現了詩人的抱負與關懷。讓人印象至為深刻的莫過於林禹瑄在《夜光拼圖》中，以詩篇關懷饑童與八八風災，更以〈新生之島〉書寫島嶼的美好，宛如一首創生神話的詠嘆調，值得再三低吟與賞讀。

讓人耳目一新的還有段戎的《保密到家》，以留學生活為主軸，寫出在國外讀大學的甘苦，以詩為自己打氣，真是青春無敵。皓瑋的《小敘事》則環繞在年少心事與遊歷的視角，詩人敏於哲思，文辭清綺，從微物上透露出的思辨萬分敏銳，令人愛不釋手。最年輕的周予寧出版了《那個字太殘忍我不敢說》，在絕大多數少女還懵懂於愛情時，她就持著手術刀般犀利的詩句，解剖人間情愛，甚至以絕佳的隱喻示愛，大有超越同代人的氣魄。

在歷屆得主中，最耀眼也最有讀者緣的是宋尚緯。宋尚緯從2011年以降，在八年之間，出版了《輪迴手札》、《鎮痛》、《共生》、《比海還深的地方》、《好人》和《無蜜的蜂群》等六本詩集，聲勢驚人，堪稱現代詩復興的風雲人物。其中《鎮痛》獲得第二屆楊牧詩獎，受到嚴格的評論家與學者的肯定，同時他也大量在社群網站上發言與書寫詩作，抒發苦悶心情、抱怨生活處境、聲援社會運動及批判時局政治，追蹤與互動的網友為數眾多，每本詩集出版後，又廣為讀者歡迎，隱然形成一股「宋尚緯現象」。

宋尚緯的創作從早期抒發自身苦痛經驗，次第開展出關懷他人，以及針砭時局等多重類型。在語言上，他雖然廣泛閱覽中西名詩，但不拘泥於前人的語言與結構，穩定以較為絮語的文字風格抒情與敘事。旭日獎的評選是以一本詩集為準，宋尚緯的傑作散布在各本詩集中，單一成冊的風格會趨向一致，相形之下，莊子軒在詩集《霜禽》中，精銳盡出，展現他琢磨砥礪詩藝的成果，而終究脫穎而出。

《霜禽》連結漢語古典詩歌的抒情傳統與現代派詩藝

成熟的詩人必然有強烈的歷史意識，也能承繼傳統又開創新潮，艾略特（Thomas Stearns Eliot）就強調，詩人必須擁有歷史意識，同時也使他能意識到自己的歷史地位，以及自己的當代價值。莊子軒書寫的成長歷程中，作品中累積了古典文學的抒情傳統，也能溯源1950到60年代的現代主義美學，但他並不是刻意沿襲與模仿，面對東洋與西洋文化輪番的衝擊，網路、動漫與搖滾音樂的浸潤，他都能剪裁與創造出回應時代的詩篇，溫雅和暢的意象中，淡淡抒發自身的孤寂感受。

莊子軒的《霜禽》中，文采斐然，連結漢語古典詩歌的抒情傳統，講究修辭中的情景交融，從典故中能翻轉出當代的意涵，是新生詩人中的佼佼者。短詩〈書寫〉就是很好的例證：「彷彿北冥之鯤／飢餓地追捕我們的小舟／如今朝誕生之蜉蝣」，把寫作描寫成莊子〈逍遙遊〉的天高氣闊，氣象萬千，又有蘇軾「小舟從此逝，江海寄餘生」的清曠飄逸；而靈感稍縱即逝，朝生暮死，則生動譬喻為蜉蝣，看似簡單幾筆，卻能對比出張力極為強大的描寫，這正是莊子軒以歷史意識作為祕密武器的明證。

評論家陳義芝就曾舉出：「〈江湖〉以江邊坐化的一尊泥菩薩比擬，捨身溶入江河，『為河床魚骨／覆上薄薄濕土』。這些意象警策脫俗，在瀕危的情境，具現出人意表的思想，逼出詩意。」如果進一步細讀全詩，不難發現全詩的前三行「夏天／江水都枯竭／我仍有淚」，典故出自於〈上邪〉中「山無陵，江水為竭」，表面上描寫的是台灣溪流的荒溪乾枯現象，實則抒發情感結束當下的斷裂與傷感，當詩篇最末化用莊子《莊子．大宗師》中：「泉涸，魚相與處於陸，相呴以濕，相濡以沫，不如相忘於江湖。」的典故，原本的寓言中魚兒尚且能以吐沫相互滋潤，甚至有精神嚮往寬闊的大江大湖，但莊子軒只能以薄土埋葬魚骨，更宣述絕望於江湖的沉痛與哀傷。

莊子軒也展現了他和1960年代的現代派詩藝的連結，盛浩偉〈冬窗前的身影〉中就指出：「回顧詩集取名《霜禽》，也有那麼一點要諧『商禽』兩字之音的味道吧。但是從這首詩裡，我則感覺詩人一方面悼亡，一方面也有要從結束裡翻出新開始的企圖。」或許讀者會擔憂，此一諧音的推論，會不會過度詮釋？事實上，《霜禽》詩集壓卷之作〈禽問〉，就以「悼商禽」作為副標題，清楚表露向超現實主義詩人致敬的意義，而且更將商禽《用腳思想》的典故，進一步抒發，寫下：「你舉起自己，從不可能的角度／看著世界的印痕／如鐵一般烙在厚繭的腳底」，藉此表露詩人應當踏查田野，以出奇的觀點，觀看世局人情，以深刻的記憶與書寫，寫下詩篇，也回應身處當代的生活體驗。

《霜禽》以有限的篇幅，展現了詩人的社會觀察，舉凡悲憫八仙塵爆的傷者、抗議咖啡貿易中存在的剝削、冷靜於風起雲湧的學運風潮等，在在可以體現莊子軒不僅僅傳遞古典轉化現代的美好，更以文字關懷現實苦痛，保持冷靜，不追逐風潮與流行的言說，以一種自甘於邊緣的聲音：

只能夜晚就著囊螢孤燈

虛構鬼狐野史

為自己作傳（〈像我這樣一名男子〉）

能與主流、大眾與流行的思潮保持距離，不急著表態或附和，這是莊子軒保有獨特風格的重要特質，也成就一本耐讀，值得細細推敲的詩集。

一面細細閱讀手邊光彩耀目的十五本詩集，一面回首二十年來，台灣教育界益發重理工與商管，輕忽人文與文學創作，所幸有「台積電青年學生文學獎」堅持文學教育的理念，為青年作家賦能，讓他們能驕傲地走向創作的道路，在生活中淬煉出更為成熟的作品，唱出新世代難以言說的心情，更關懷台灣與世界弱勢者的處境，相信旭日獎所彰顯的不僅僅是一位新銳作家，而是新世代詩人以滿天日光，在激流中造影的燦爛景致。