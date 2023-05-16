林水福／青春

聯合報／ 林水福╱譯 大岡信╱詩

毫無意義的過量的夢，從一個愛奪走了夢。驕傲的心之一隅，有著如少女額頭受傷的裂痕。有如從被丟棄在防波堤下的鮪魚頭部噴出的血煙、既恍惚而又鮮明的悲傷，從那裡噴出。

搖晃中看到的街景，走過幾個幼小時候的臉。連眼睛都不眨一下，每一個都穿壁而入，他們已經沒有腳步聲。只有耳朵長得特別大，在風中只有它在搖晃。

街上的濕氣，在人心孕育的不是向日葵，而是青苔。青苔上玻璃散落。流著血。靜寂的夜、水從長頸瓶溢出沾濕了青苔。孕育了青苔，它在血上變得清澄。

搖晃而去的天空。搖晃而去的水。搖晃而去的樹。膨脹的腹部。膨脹的眼瞼。膨脹的嘴唇。瘦小的手。瘦弱的水牛。瘦小的天空。瘦小的水。貧瘠的土地。膨脹的牆壁。膨脹的鑰鎖。有人胖，是誰。有人瘦。血液瘦小。天空救贖。天空懲罰。它在血上清澄。天空在血上清澄。

在毫無意義的過量的夢，我從愛中失去了夢。

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