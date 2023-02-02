因為，惑問與懸念

我步上了這旅程

在事件中，讓人物

在返鄉的歸途中

一座舊車站前

茫然誦詩，若一詩人

這是敘事的開端

以詩作為劇場的載體

這只是一個意外

或突發的開始

接下來，穿越車廂的

將是更多驚愕的情境

到底是精靈闖入

或者終歸只是一陣風

都和底層如何被風襲倒

而後，又選擇背負汙名

奔上一趟意外旅程中相關

所以，對劇作家而言

事件性遠比劇情性

有著永恆的代表性

風雪，不會是南方島嶼

居住的特殊與日常

因此，風雪事件如何發生

又如何覆蓋整座城市

將形成怎樣的影響

這是寓言帶來的轉折

就如戰爭為何發生

遠比譴責戰爭 重要

時間中的母親

被遺忘的一頁血腥

登上靈魂之窗的冬蟲

從未知來到的新娘

當人物都開始找尋自身的腳色

腳色，或許注定遲早失蹤

又或要在時間之外

找尋出路，這已經宣告

懸念的不可或缺

宣告，只是宣告

就像教條指示著規訓

通向時間的終點

心中的燈隨之黯然

戲劇，何時有理由

在答案的漩渦中自足

因此，相約共同啟程

在石礫布滿的曲徑中

冒著土石流災難前行

這是懸念交代給惑問

不曾停歇的約定

就這麼抵臨，下一個驛站

一個劇作家

在觀眾席上看見自己

也在舞台上表現自己

看見的瞬間，被看見

表現之際，早被觀眾在現實上

表現了千次萬次百次

這是寫給一個劇作家的一首詩