【琅琅會客室】從婚姻裡學到的事！在失敗的關係中找回自信的自己

藍雲說,她的創作靈感來自於詩集。從小就喜歡讀詩歌的她,覺得詩歌很有力量和美感,能夠觸動人心。尤其欣賞紀伯倫(Kahlil Gibran)的作品,他是一位黎巴嫩裔美國詩人、畫家和哲學家,他的詩歌充滿了詩情和哲理,闡明他對人生、愛情、藝術與生死等重大問題的理解。《彎弓》的書名就是來自於紀伯倫的一首詩〈孩子〉(On Children):

節錄〈孩子〉紀伯倫

你的孩子不是你的,他們是「生命」的子女,是生命自身的渴望。

Your children are not your children.They are the sons and daughters of Life's longing for itself.

他們經你而生,但非出自於你,他們雖然和你在一起,卻不屬於你。

They come through you but not from you,And though they are with you yet they belong not to you.

你可以給他們愛,但別把你的思想也給他們,因為他們有自己的思想。

You may give them your lovebut not your thoughts.For they have their own thoughts.