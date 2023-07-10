【琅琅會客室】從婚姻裡學到的事！在失敗的關係中找回自信的自己

從詩歌中找到靈感

藍雲說，她的創作靈感來自於詩集。從小就喜歡讀詩歌的她，覺得詩歌很有力量和美感，能夠觸動人心。尤其欣賞紀伯倫（Kahlil Gibran）的作品，他是一位黎巴嫩裔美國詩人、畫家和哲學家，他的詩歌充滿了詩情和哲理，闡明他對人生、愛情、藝術與生死等重大問題的理解。《彎弓》的書名就是來自於紀伯倫的一首詩〈孩子〉（On Children）：

節錄〈孩子〉紀伯倫 你的孩子不是你的，他們是「生命」的子女，是生命自身的渴望。

Your children are not your children.They are the sons and daughters of Life's longing for itself. 他們經你而生，但非出自於你，他們雖然和你在一起，卻不屬於你。

They come through you but not from you,And though they are with you yet they belong not to you. 你可以給他們愛，但別把你的思想也給他們，因為他們有自己的思想。

You may give them your lovebut not your thoughts.For they have their own thoughts.

這首詩是藍雲最喜歡的詩歌之一，也是她寫《彎弓》時的靈感來源。這首詩表達了父母對子女的愛與放手，也反映了作者自己對母親的感恩與思念，她想用《彎弓》這部小說，來探討女性在婚姻和親子關係中，如何找回自己的價值和意義，如何從被動的錨，變成主動的彎弓，如何從沉入海底走向天際！

相互扶持，白首到老？

回溯藍雲父母的婚姻關係，對她的影響很大。父母恩愛相守近四十年，讓她一度以為婚姻是相互扶持到白首的事，父親卻在母親人生的最後十年，背棄了婚姻誓約，雖然家家有本難念的經，夫妻之間的是非對錯也很難論斷，但父母最後十年的婚姻彷彿在向她驗證：愛情婚姻經不起時間、現實的考驗。母親落寞躲在角落舔舐傷口的影像，讓她由衷不捨，若能選擇，她必將踏上不同的道路。

而因為敬佩母親對待旁人的用心，以及對子女無私的奉獻，藍雲還因此寫了一首詩，紀念過世的母親：

〈日安，媽媽〉藍雲 您闔眼長眠之初

太陽正甦醒

託它在往生之途

伴您前行 媽媽莫要害怕

我們都知道

死亡不會拉開距離

您永恆住在我心底

每一個心跳都是想您 只管輕安上路

我看見長空

天藍 雲白 風微

都是您最愛的風景

一幕幕是我無聲說愛您 天地如此靜寂

即使沒有言語

您必已抵達遠方安息

那太陽啊，總來敲叩我窗

似您託它喚我 日安

而《彎弓》這部小說，也是她向母親致敬的作品。母親去世前，曾經對她說：「惦這個世間，最終誰不是孤身一人？天無絕人之路，只要好好地走，一枝草一點露，千萬不要失志。」這句話是母親對她的遺言和勉勵，也是她寫作的動力和信念。

從自責到自愛

書名：《彎弓》 作者：藍雲

《彎弓》故事的來源，是父母婚姻的投射，也是社會上許多人的寫照。小說中的女主角——惠敏，結婚前對婚姻的期待，是相互扶持、白首到老，也認為婚姻中，最重要的承諾是真心相待。雙方在青春時光相遇，互相吸引悄悄靠近，但愛情很美麗、人性卻很複雜，婚姻很神聖、但歲月很殘酷。

大多數人，在離婚的當下，心情是惶惑不安且害怕改變，對於婚姻關係的崩壞，感到自責及不解，且開始否定自我、不想讓家人擔憂、害怕讓孩子頓失依靠，同時也恐懼在別人眼中看見輕蔑的眼神，甚至感覺自己所處的世界正在崩塌。但妳/你是否想過：「耿耿於懷那些惡言、蔑視、冷暴力，是因為沒放過自己。裝睡的人，別人是無法叫醒的；人生永遠都有選擇，就像現在，每一天妳/你都可以選擇怎麼面對。」

「到處都有艱難的航程和同樣的星星，但這片花園就在我的窗外，不要勞煩為我擔憂。親愛的，給我們什麼線，就用什麼線編織，春天與我同在。」（美國當代作家雷蒙德．卡佛）

《彎弓》射向玫瑰花園

藍雲從母親的婚姻裡學習到，一個人要能真實面對、接受自己痛苦的根源，才能找到治療的方法，進而痊癒。破碎的婚姻裡，沒有贏家，也很難界定，當中誰是純粹的加害者或受害者。透過本書，希望正在經歷、或已踏上離婚之途的女性，勇敢跳脫受害者的角色，若是一味自憐或沉溺其中，那極有可能會是永遠的輸家，而我們，不需要再讓另一半來定義自己的價值與意義。

《彎弓》獻給每一位迷失自我的妳/你，不論在婚姻中幸福與否，記得一句話：「與自己和解、與自卑告別、與靈魂重逢。」

故事中有衝突、歡樂、寬容和遺憾，除了是對兩性關係的反思和傳遞，也是心理的救贖和鼓勵，就如同發生在你我身邊的真實事件一樣。

幸福沒有標準答案，我們都要找回當初那個自信的自己！

讀創故事暖心人氣作家「藍雲」，推出全新力作《彎弓》！(圖/讀創故事)