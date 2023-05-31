里長媽為兒子婚事操碎心！ 里民：別沒事擺臭臉，會嚇跑人家的

這是一個里長的媽媽，簡稱「里長媽」努力尋找媳婦的可愛故事。 女主角就是這本書的書名：花園區的菜鳥里幹事李長春！一個從小到大只會讀書的小乖女，沒打過工、沒有社會經驗，一出社會工作就是當里幹事，還是區公所裡最「屎爛」的溪畔里里幹事缺，她一個誤闖叢林的小白兔，該如何與里幹事們聞之色變的高大里長共事呢？ 里長媽要怎麼樣在利己主義的自私花美男張漢祈，和為達目的不擇手段的色誘達人曾亦凡之各大帥哥列強環伺下救出長春這個香餑餑，以及在她三句不離口喊著「親家」的李媽媽橫攔豎擋的重重危機下，順利把那隻涉世未深的小白兔抓來當自己的媳婦兒呢？ 《花園區的裡幹事》是作家夏昀光的最新作品，作者筆調輕鬆，故事情節充滿生活氣息和人情味，給人親切感。(編按)

書名：《花園區的里幹事》 作者：夏昀光

【內容摘要】

文／夏昀光

走進各色爭妍的花園，李長春發現里辦公處正熱鬧著。她拿下背包走進室內，便見兩位頭髮花白的長者、一位光頭老伯正坐在待客用的沙發泡茶，還有一位平頭老伯正拿著麥克風高歌，坐在主位，有著茂密的灰白頭髮的長者抬起頭看向李長春，面露狐疑，然後才問：「妳是？」

李長春鞠躬，說：「各位伯伯好，我是昨天新來的里幹事李長春。」

坐主位的長者一個恍然，接著嘴角裂開成一個大笑臉，說：「唉呀，是長春啊，來來來，給大家介紹一下，這個小姑娘叫李長春，是我未過門的媳婦！」

李長春大驚失色！

這老男人是誰啊？哪有人第一次見面就這樣惡搞的？

幾位老伯伯全扭過頭，滿臉興奮與期待地看著李長春，李長春的臉「騰」的漲成紅關公了！

「爸，你搞什麼？什麼未過門的媳婦，你還讓不讓人待啊？」高秧一個箭步把李長春往辦公桌拽，怒氣沖沖：「這是區公所的里幹事，別隨便介紹！」

原來剛才說話的長者是里長爸。

拿著麥克風正引吭高歌的平頭老伯也中斷了歌唱，滿臉笑開了花地對著麥克風，說：「阿秧，男大當婚女大當嫁，你們就別害羞了，你爸爸和你媽媽都盼你梅開二度呢！」音響的回音一盪又一盪的。

「梅你個頭！」高秧冷著臉回道。

「唉呀！阿秧肯定害羞了，所以講話才這麼沖啊！」坐在里長爸旁邊滿頭花白的老伯不以為意地笑了起來，其他幾位都一付笑看小兒女模樣。

里長爸也接話：「長春啊，茄冬雞吃完了嗎？還想再吃的話我讓妳婆婆再做！」

什麼「婆婆」？這高家的長輩是怎麼回事？想媳婦想瘋了嗎？李長春一面尷尬地裝著笑臉向一眾老人鞠躬哈腰，一面逃命似地奪門而出！

跑出里辦公處，李長春在花園外的自行車旁小喘著氣，倒不是因為跑得太急，而是剛剛那些老伯們的對話實在太過驚悚，她用手撫順自己的胸口，按壓下受驚嚇的小心靈，突然身後一個聲音：「妳還真的太嫩了，連回嘴都不會，以後還想在里內混？」

李長春嚇得回頭，高秧似笑非笑地望著她，李長春一股怒意襲來：「我能回什麼嘴？那是里長您的父親呢，也是老里長。」

高秧面無表情道：「瞧，這不是回得挺好？」

李長春一噎，仍餘怒未消，但高秧的身分好歹是里長，也算是自己的頂頭上司之一，該有的禮數還是要做到，李長春正正自己的背包，恭敬但冷情地問：「那現在我該做什麼事？」

「回里辦公處，把里鄰建設經費的核銷先給我確認，可以的話明天送區公所，還有，準備這個月的環境清潔資料，以及待會要討論十二月份的里內聖誕活動規劃。」高秧說完，李長春就蔫了，還要回里辦公處啊？想到那些愛調侃的老伯伯們，以及把自己當媳婦的里長爸，李長春怎麼想怎麼彆扭。

兩人無聲地僵持一會兒後，還是高秧先開口：「算了，妳們小女孩臉皮薄，我們先去溪邊，今天正在做清汙工程，去看一下進度。」

李長春答應稱是，才轉過身準備騎自己的小淑女，高秧一個冷聲：「騎腳踏車？妳是打算騎到猴年馬月？還是打算騎到天荒地老？」

李長春一愣，回身，高秧已疾步花園，往里辦公處走去。

隱隱傳來細碎的聲音：「要載小媳婦去約會啊？」

「人家年紀小，別騙人家啊！」

「好好待人家啊！」

「小女孩很難得的。」

「別沒事擺臭臉，會嚇跑人家的。」

「里長爸和里長媽可是很喜歡你那個小媳婦的。」

……

李長春又是「騰」地紅了臉！

高秧又是面無表情的走出來，往李長春丟一頂安全帽，又是冷嘲熱諷的口吻說：「不會騎車、不會開車，真不知道妳是從哪個時代穿越來的？今天就去報名駕訓班學開車，有空我就教妳騎機車。」

「我…我一定報名駕訓班！教我騎車…的事，我再另外找同事教就好了。」李長春可不想又被高秧罵得一無是處，畢竟她平衡感不好，連騎自行車也騎得歪歪扭扭的，路人看見都膽顫心驚的，再讓高秧教騎機車，恐怕不只去掉自己半條命，連高秧的命恐怕也得去半條。

高秧斜睨李長春一眼，不屑地說：「也不知道妳男朋友是做什麼吃的，連教騎車這件事也不做。」

這一說李長春火就來了，他罵自己就算了，怎麼連自己的朋友也罵，重點是，她哪來的男朋友？

「誰說男朋友該教騎車的？不都是給載的？」才回嘴完，李長春臉又紅了，因為高秧已經騎在一台重型機車上，瞇著眼看著她，冷瞧一會兒，才說：「上車！」

李長春毛手毛腳地坐上車後座，也不知手腳身體該放哪裡，這是一台後座架高的重型機車，如果要坐得安全舒適，勢必要整個身體伏下趴抱著前座車手身上，這該多尷尬啊？李長春暗自謾罵著，卻也不敢真的用這樣的姿勢趴在高秧身上，只能儘量把身體托直，手向後死緊緊地抓住尾翼。高秧也不憐香惜玉，李長春才剛坐穩，高秧就催動油門揚長而去！

原來坐在里辦公處的里長爸和幾個伯伯躡手躡腳地踅到門外，看著車尾燈消失，光頭的老伯道：「唉呦，就里長媽厲害，昨天就把里長那台常用的一二五便宜賣給我家兒子，今天過戶，不然，哪能看到這一幕啊？」大家都叫他大樹公。

「可那李小姐不是昨天才剛報到？你們什麼都沒打聽清楚，就這樣亂點鴛鴦譜，萬一性子不好，還是什麼的…」理平頭的老伯問，朋友都叫他石頭伯。

「沒關係啦！」里長爸笑起來：「我家阿鵲說了，」阿鵲是里長媽的閨名。只聽里長爸繼續：「只要是女的，願意當我家媳婦就好，管她圓的扁的方的，個性不好沒關係，反正是治阿秧又不是治我們的，只要阿秧趕緊取老婆，什麼都好！不過…」

「不過什麼？」滿頭花白的老伯也好奇起來，他年紀最長，所以被稱做阿和爺。溪畔里的人都稱這三人為伯公三人組。

里長爸繼續說：「那位李小姐啊，聽區公所的人說，昨天報到時是爸爸媽媽跟著去的，所以她的身家背景都傳遍了。爸爸是大學教授、媽媽是高中校長退休，有三個哥哥，今年剛大學畢業，應該還沒交男朋友…背景多單純啊！所以不趕快搶下來，很容易就被拐走了。」

「是你們拐人家吧？」光頭的大樹公下結語…

●本文摘自聯合線上出版之《花園區的里幹事》，點擊立即線上試閱。