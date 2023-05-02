最帥男「神」降臨！跨時空奇幻愛情小說《驅魔真君哪裡醜》

鍾馗，中國傳說中的一位神祇，幫助人們打鬼驅邪、鎮宅驅魔，被尊封為捉鬼大仙、陰間判官、驅魔真君。其源流由來，說法甚多。民間信仰稱鍾馗是唐代陝西人，生得豹頭環眼，鐵面虬鬢，相貌奇異；然而卻才華橫溢、滿腹經綸，正氣浩然。 小說《驅魔真君哪裡醜》是作家凡夏的最新作品，男主鍾馗是一位擁有高顏值和大長腿的韓國歐巴。女主尹曦玥是一位正就讀於大學的美少女。當尹曦玥拒絕嫁給鍾馗這事傳了開來，吸引了許多鬼魂想看看這個拒絕驅魔真君的女孩，然後祂們發現一件大事！這天大的消息瞬間在附近炸了鍋…… 作者用豐富的想像力構建了一部愛情故事，對鍾馗的形象，做了一個新的解讀，畫面感極強，令人感覺新穎有趣。(編按)

書名：《驅魔真君哪裡醜》 作者：凡夏

【內容摘要】

「就算你比韓國歐巴帥，我也沒興趣當你的新娘！」

因為這兩句話，尹曦玥的生活就此顛覆。

從那天起她才知道，過去那些鬼魂不在她眼前晃悠，是因為懼於她的身分。

可是當她終於吹了代表答應嫁給他的小木哨時，他卻沒像先前說的那樣，即刻出現在她的面前。

好吧！既然他不來，她只好另作他嫁……

文／凡夏

「叱！」

低沉有力的喝斥聲從後頭傳來，突如其來的人聲讓正在鼓起勇氣準備裸奔回寢室的尹曦玥回過頭。

要不是那至少一八零起跳的高挑身高，和正氣凜然的背影，尹曦玥差點要以為這裡偷藏個色狼。

再怎麼說，就算有無頭鬼，這也還是女生宿舍的浴室啊！

就算他是為了替她解圍才出現，可是這麼個大男人闖進女生宿舍的浴室，要不被誤會也難。

可當那男人轉過身，露出那張白皙、比韓國歐巴還要好看的俊臉時，看癡了的尹曦玥已經不記得自己剛剛還在懷疑人家是色狼。

黑濃的劍眉透著正氣，銳利的眼神，高挺的鼻子，線條分明的薄唇，還有那身帥氣皮衣下、合身黑褲裡明顯的大長腿。

不管是「祂」還是「他」，這傢伙的顏值和身型看著都是男神等級啊！

就在尹曦玥貪婪的目光重新回到男神臉上的下一秒，男神已經撇過頭移開目光，那張剛毅的臉上好似還有一絲侷促？！

尹曦玥這才覺得是不是有哪個地方不對？

她左右看了看後，又低下頭，終於想起自己還是一絲不掛，赤裸裸地在放送春光。

「啊！」張口的同時，白嫩嫩的兩隻手一上一下往重要部位遮去。

可也是在開口後，她才驚覺另一件不大對勁的事。

她的聲音去哪了？她聽不見自己的尖叫聲！

而那位男神，也在轉眼間來到她的面前，伸出修長的手指往尹曦玥的唇邊一擺。

只見那雙薄唇動了動，接著發出低沉性感的嗓音，「小桉，把眼珠子挖出來。」

「真君，我什麼都沒看到，真的！相信我！而且我要是沒了眼睛，以後誰幫你看著嫂子？」早前尖細的聲音再次出現，矮小的身影躲在不遠處面對著牆壁，語氣中透著濃濃的委屈。

「這附近還有其他的嗎？」

「沒了，就那無頭鬼。」

「我有話跟她說。」

「好的，您慢慢聊！」確定自己的眼珠子可以保住後，小桉狗腿地回完話，立即消失無影。

雖然沒看見說話的另一隻「鬼」，但尹曦玥光聽祂們對話，就足以驚愕得忘了自己發不出聲音這事。

原來，她剛剛聽見的不是無頭鬼的聲音；原來，祂們會說話，而且是說她聽得懂的話，不是像鬼片裡那些如外星語般的嚎叫。

還有，原來，小說裡寫的那種低沉溫潤的嗓音，是真的存在。

在確認小桉離開後，鍾馗轉過身背對尹曦玥，即便是以實體的模樣現身，但身上的衣服還是無法像真的那樣脫下來給尹曦玥遮掩，所以祂只能這樣避免自己看見那旖旎春光。

在男神轉過身後，尹曦玥這才回神，她皺眉頭望著男神挺拔的背影，女人的第六感告訴她遠離，覺得還是悲催地裸奔回寢室比較穩妥。

可就在她光著腳ㄚ，躡腳往前輕踩一步的同時，身後又傳來那好聽的嗓音，「妳出不去。」

紅潤的小嘴扁了扁，尹曦玥轉過身乖乖地走近那位男神，在只有一步之遙時，尹曦玥站在背對著自己的男神身後，沒好氣地發出指令，「把眼睛閉上。」

鍾馗雖然對她的口氣有些不滿，但還是順從地闔上眼眸。

畢竟，算算也已經有幾百年沒人敢這樣對他，念在那小ㄚ頭身分特殊，他也就不和她計較。

尹曦玥不敢回頭確認那雙犀利的眼眸是否真的聽話闔上，在發話後便三步併兩步來到浴巾掉落的地方，撿起浴巾俐落地裹住自己的身體。

接著她又低頭再三確認重點部位已經遮的嚴嚴實實，然後才轉過身。

早前兩人打照面時那處境太過尷尬，所以尹曦玥只有欣賞了男神幾眼，趁著現在男神還閉著眼，當然得再好好瞧瞧。

在浴室的黃燈照射下，男神精雕的五官和臉部線條更顯得稜角分明，蓬鬆的側分黑髮更為其增添了幾分帥氣，身上那件未完全拉上的黑色皮外套和貼身黑褲，搭上目前的場景，看著就像是不得不來到這出任務解救她的特務軍官。

欣賞了好一會，尹曦玥才匆匆把濕髮撥到同一側隨意打理了下，吞了口口水潤潤嗓子後開口：「好了，你可以睜開眼了。」

鍾馗有感覺到剛剛落在臉上的目光，只是礙於不確定尹曦玥是否已經遮好春光，所以不好主動睜開。

修長濃密的睫毛往上掀開，映入眼簾的，是紅咚咚的小臉蛋，漂亮的鎖骨，還滴著水珠的長髮，以及長而白淨的鉛筆腿。

因為職務的關係，鍾馗見過各色美女，古代或現代只要能說得出名字的，過去偶爾還會瞧上幾眼，只是近百年比較不管事，後來有些也被稱是美女的女子，也有被硬拖著去瞥了幾眼，但未曾停留在記憶中。

不過這會，他那顆沉寂已久的心，好似因為眼前的美色而隱隱騷動。

他輕咳一聲，理了下思緒，望著那張粉撲撲的小臉問：「妳奶奶沒告訴妳，像剛剛那種情形，該喊誰嗎？」

尹曦玥微皺眉頭，她記得早前另一個出現在耳邊的聲音，好像也問了她同一個問題

她疑惑地望著眼前面無表情的男神，歪頭想了想，把腦海裡記得的神明都想過一輪後，不確定地問：「城隍爺？」

只是，在她將答案說出口後，男神的臉色好似又黑了些，尹曦玥艱澀地吞了口口水，怯怯地輕聲說出第二個推想：「保生大帝？」

鍾馗壓根沒想過眼前的女孩竟會不曉她的身分，所以當尹曦玥說出第二個答案，卻還不是他的名號時，那臉色真不是普通的難看了。

他目光灼灼地盯著尹曦玥，清楚地咬出每個字。

「我是鍾馗，妳未來的夫婿。」

尹曦玥從小就知道自己有天命，可是每當她向奶奶問起這件事，奶奶總是立即沉下臉或是把話題扯開，她盯著眼前自稱是鍾馗的男「神」，一時間不知該作何反應。

瞧尹曦玥那副傻楞楞的模樣，鍾馗心中有了底，估計她完全不知道即將發生的事，口氣便緩和許多，「今晚零時，我會來帶妳離開。」

●本文摘自聯合線上出版之《驅魔真君哪裡醜》，點擊立即線上試閱。