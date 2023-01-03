是不是只有悲劇才能讓人難以忘懷？顛覆想像的生命故事

聯合新聞網／ 讀創故事
十六歲的猶太少年「星」，從美國來到巴黎學音樂，將來要成為一名小提琴家，然而大家不知道的是，他的人生是從不斷失去開始的。（圖／Unsplash）
十六歲的猶太少年「星」，從美國來到巴黎學音樂，將來要成為一名小提琴家，然而大家不知道的是，他的人生是從不斷失去開始的。（圖／Unsplash）

如果創作是從「說故事」開始，從很小的時候我就開始「說故事」了

夜月說起自己正式提筆創作應該是國一的時候，看到學校校刊上登了一篇非常驚豔，突然像是被打開了開關，就這麼開始寫了起來，"想成為小說家"這個想法就在我心裡萌芽！

直到迷上了東野圭吾的作品，更大膽嘗試創作、科幻、奇幻等作品，對於已經出版過近二十本言情小說的她，打破了畫地自限的不可能，下定決心跳脫某種框架和巢窠，正如《擱淺的Blue Whale》這部作品，推理卻又巧妙搭配古典音樂，編織出動人心弦的故事，而筆下的角色發人深省或許能從他們的生命故事讓讀者找到共鳴。期望著這部故事能帶給人正向積極及作用。(編按)

書名：《擱淺的Blue Whale》
作者：X.H夜月獨步
出版社：聯合文學

【內容摘要】

迪博拉離開的那一天，他把屋內所有的鏡子全都收進壁櫃中。

直到後來他學會用粗框平光眼鏡掩飾自己相似的容顏之前，他都只能選擇消極性逃避，只要不去面對，就能不知不覺。

母親過世前，總會愛憐地輕撫著他的臉，雖然是面對面，但空洞的眸光卻不是投射在他身上，而是越過他，落在非常遙遠的遠方。

「對不起……」然後，她會悲痛失聲，抱著他不斷地道歉：「對不起……對不起……」

母親道歉的對象不是他，他很清楚。

自從那天之後，他就不再具有自己的主體性，只是某個人的鏡影。

「這世界上不需要兩個相同的存在。」

那個人瀟灑的離開了這個世界，把問題丟給了他。

他曾經想過，如果他也不在了，母親是否就會不再悲傷，也不會死去了？

或者說，他應該要放棄自己，做為另一個人活下去？

他選擇了後者。

他想要維繫這個脆弱的、如同在風中飄搖的家。即使少了一個人……也可以回到過去，他認為自己一定可以做到。

然而，他終究是失敗了。

「不要學你弟弟！」他還記得父親很生氣地這麼說。

「你幹嘛這麼生氣！」母親出來護著他，很憤怒地和父親對望：「我不覺得……」

然後，母親喊了另一個人的名字。

父親停止了，母親也愣住了，只有他，毫無反應。

他只當是喊錯了，而這樣的錯誤，自從某人離開之後，就不曾修正。

所以，母親的喪禮過後，他在浴室裡看著自己的臉，總覺得那不是自己，或者說，連同站在這裡的人，都不是自己，一部分的自己已經消失，而他再也無法尋回。

他到底是誰？又為什麼會在這裡？從今以後，他到底該為了什麼繼續活下去？

鏡中的影像不斷地扭曲變形，最後成了張牙舞爪、邪惡猙獰的形象，他猛然敲碎了鏡子，憎惡地像是要連同鏡中存在也一併毀滅，就如墜落的星子，通過大氣，火焚，而後，剩下無法拼湊的碎片。

如果能將一切都燃燒淨盡就好了！

●本文摘自聯合文學出版之《擱淺的Blue Whale》，點擊立即線上試閱。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
琅琅作家 推理 懸疑 治癒 小說 讀創故事

逛書店

投資學（第四版）

NT$ 450

如何讓她欲仙欲死（修訂版）

NT$ 210

底層邏輯：看清這個世界的底牌

NT$ 280

扶正的力量：身動、心靜、靈安，提升正氣,恢復自癒力

NT$ 322

延伸閱讀

穿穿穿！穿越啦？！跨越千年，命運流轉，究竟會與何人相逢？

《佚名的倚柳望河圖》赴釜山！聯合線上台灣原創IP再出擊，瞄準韓國條漫市場

開學限定酸甜滋味！5本書帶你回到青澀歲月

【琅琅會客室】專訪《眷戀拾光》作者 你的愛情有遺憾嗎？

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。