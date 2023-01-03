是不是只有悲劇才能讓人難以忘懷？顛覆想像的生命故事
如果創作是從「說故事」開始，從很小的時候我就開始「說故事」了。
夜月說起自己正式提筆創作應該是國一的時候，看到學校校刊上登了一篇小說非常驚豔，突然像是被打開了開關，就這麼開始寫了起來，"想成為小說家"這個想法就在我心裡萌芽！
直到迷上了東野圭吾的作品，更大膽嘗試創作推理、科幻、奇幻等作品，對於已經出版過近二十本言情小說的她，打破了畫地自限的不可能，下定決心跳脫某種框架和巢窠，正如《擱淺的Blue Whale》這部作品，懸疑推理卻又巧妙搭配古典音樂，編織出動人心弦的故事，而筆下的角色發人深省或許能從他們的生命故事讓讀者找到共鳴。期望著這部故事能帶給人正向積極及治癒作用。(編按)
【內容摘要】
迪博拉離開的那一天，他把屋內所有的鏡子全都收進壁櫃中。
直到後來他學會用粗框平光眼鏡掩飾自己相似的容顏之前，他都只能選擇消極性逃避，只要不去面對，就能不知不覺。
母親過世前，總會愛憐地輕撫著他的臉，雖然是面對面，但空洞的眸光卻不是投射在他身上，而是越過他，落在非常遙遠的遠方。
「對不起……」然後，她會悲痛失聲，抱著他不斷地道歉：「對不起……對不起……」
母親道歉的對象不是他，他很清楚。
自從那天之後，他就不再具有自己的主體性，只是某個人的鏡影。
「這世界上不需要兩個相同的存在。」
那個人瀟灑的離開了這個世界，把問題丟給了他。
他曾經想過，如果他也不在了，母親是否就會不再悲傷，也不會死去了？
或者說，他應該要放棄自己，做為另一個人活下去？
他選擇了後者。
他想要維繫這個脆弱的、如同在風中飄搖的家。即使少了一個人……也可以回到過去，他認為自己一定可以做到。
然而，他終究是失敗了。
「不要學你弟弟！」他還記得父親很生氣地這麼說。
「你幹嘛這麼生氣！」母親出來護著他，很憤怒地和父親對望：「我不覺得……」
然後，母親喊了另一個人的名字。
父親停止了，母親也愣住了，只有他，毫無反應。
他只當是喊錯了，而這樣的錯誤，自從某人離開之後，就不曾修正。
所以，母親的喪禮過後，他在浴室裡看著自己的臉，總覺得那不是自己，或者說，連同站在這裡的人，都不是自己，一部分的自己已經消失，而他再也無法尋回。
他到底是誰？又為什麼會在這裡？從今以後，他到底該為了什麼繼續活下去？
鏡中的影像不斷地扭曲變形，最後成了張牙舞爪、邪惡猙獰的形象，他猛然敲碎了鏡子，憎惡地像是要連同鏡中存在也一併毀滅，就如墜落的星子，通過大氣，火焚，而後，剩下無法拼湊的碎片。
如果能將一切都燃燒淨盡就好了！
●本文摘自聯合文學出版之《擱淺的Blue Whale》，點擊立即線上試閱。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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