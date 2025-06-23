《美人圖》25歲「台灣第一小生」林瑞陽、楊慶煌搞笑魅力無法擋

沒有人能阻止台灣人的諧音魂，就算是四十年前出品的電影也一樣！今年台北電影節「經典重現」單元五部選片唯一一部台灣經典《美人圖》（1985）迎來世界首映。這部文學改編的電影從原著小說就大玩文字遊戲，故事描繪南部農村囡仔進城到航空公司求職，不只要快速上手職場的生存法則，還得學會和一堆崇洋媚外的都市人打交道，浮華台北城根本不是光鮮亮麗，而是光怪陸離！挑戰觀眾理智尺度的異色經典，自稱社畜的你一定要看。

台北電影節「經典重現」單元的台灣經典《美人圖》，是國家影視聽中心今年的數位修復成果。影視聽中心董事長褚明仁特別出席世界首映場，並在映前向觀眾導讀分享：「談到台灣電影時，特別是國外觀眾，最熟悉的莫過於「台灣新電影」時期。而事實上，在1985年除了侯孝賢、柯一正等新電影導演之外，還有另一群創作者，雖然未被歸類為「新電影」，但同樣非常努力，想要拍出有觀眾緣、能在票房上獲得認同的作品，張美君導演的《美人圖》正是這樣的代表作之一。」

《美人圖》王禎和同名小說改編，楊慶煌、林瑞陽、素珠、阿匹婆參演熱鬧精彩

《美人圖》改編自王禎和同名小說，以幽默的敘事口吻，巧妙反映出彼時正處於中美斷交、台灣社會崇洋媚外的時代氛圍。片中的「美人」是自認高人一等的航空公司白領，他們可能家人擁有綠卡，或舉家移民美國，呈現出當時崇尚美國的某種階級象徵。

褚明仁董事長進一步表示：「張美君在改編《美人圖》時，也加入了許多幻想、獨白、倒敘等非線性敘事的處理，某種程度上可說是在試圖突破傳統敘事的限制。」《美人圖》中來自南部鄉村的主角小林，由當時的影壇新秀楊慶煌（1960年生）飾演，憨厚老實的劇中性格對比出市儈都市人的荒謬可笑，他不擅長英文的角色設定，更鬧出許多諧音哏笑話：為了記住同事的英文名字「Dorothy」、「Rocky‧童」，小林直接唸出倒垃圾、垃圾桶，讓所有人哭笑不得！

觀眾也可以在片中看見當年的「台灣第一小生」林瑞陽（1960年生）帥氣不羈的模樣，以及素珠、阿匹婆等知名演員客串出鏡，相當熱鬧精彩。對此，褚明仁董事長更補充：「《美人圖》讓觀眾感受到一種與新電影非常不同的美學與表演方式，它保有許多傳統商業電影裡戲劇性很強的表演，甚至可以說是「擠眉弄眼式」的情緒外放。這部片讓我們得以重新檢視當時『非新電影』導演們，是如何理解與處理鄉土題材、如何回應電影產業的挑戰與觀眾的期待。」

影壇新秀楊慶煌（圖左）、「台灣第一小生」林瑞陽（圖右）共同主演《美人圖》。圖/國家影視聽中心提供

國家影視聽中心以保存與推廣影音文化資產為目標，持續呈現臺灣電影史上的重要作品。《美人圖》數位修復版忠實呈現了電檢時代的印記、當年電影市場的商業生態影片，以及其製作年代所持的觀點與立場。原版影片本有同性歡愛的台詞、或是主角以賣身換取財富的劇情，這些橋段因為電檢、商業考量介入剪去，導致劇情突兀斷裂；相反的，不少涉及性別、種族等刻板印象的描述，卻原封不動的保留在電影裡，這些隨時代轉換的社會價值觀落差也非常耐人尋味，期待能啟發觀眾更多思考與對話。

《美人圖》在台北電影節舉行世界首映後，尚有一場6月27日週五的限定放映場。本片將在七月前進美國「紐約亞洲影展 New York Asian Film Festival」，代表台灣電影參與「經典重現」單元並進行國際首映。更多相關資訊可上👉國家電影及視聽文化中心官網

《美人圖》描繪南部農村囡仔進城到航空公司求職。圖/國家影視聽中心提供

《美人圖》裡的浮華台北城根本不是光鮮亮麗，而是光怪陸離。圖/國家影視聽中心提供

台北電影節「經典重現」單元放映的台灣經典《美人圖》（1985）即將迎來世界首映。圖/國家影視聽中心提供

影視聽中心董事長褚明仁特別出席《美人圖》（1985）世界首映場，並在映前向觀眾導讀分享。（Photo Credit 台北電影節 妍彣）。圖/國家影視聽中心提供

台北電影節「經典重現」單元放映的台灣經典《美人圖》（1985）即將迎來世界首映。圖/國家影視聽中心提供