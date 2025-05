只要一個MOVE 歌舞電影選：《龍鳳香車》《柳媚花嬌》《萬花嬉春》《寶萊塢生死戀》等歌舞片精選上映

在生活節奏日益加快、現實壓力不斷襲來的當下,我們隨時需要一部讓人開心又不空虛的電影,美好華麗的歌舞片當然是最佳選項!國家影視聽中心六月主題節目「只要一個MOVE:歌舞電影選」,選出美國、法國、日本、印度與比利時等國,跨越1950年代至2000年代的六部作品,獨特的節奏、色彩與情感能量,徹底鬆動緊繃的身體與心靈,保證邊看就想原地起舞、散場踏著雀躍步伐離開影廳!

「只要一個MOVE:歌舞電影選」呈現歌舞片如何隨時代與文化演變,以不同風格與類型展開對話:歌舞片黃金年代的代表作《龍鳳香車》(1953),且看過氣歌舞明星東尼回到百老匯,如何再創事業高峰!戲中戲的故事結構串起男主角在幕前、幕後的性格樣貌,道具和演員群的演出配合調度巧妙,令人目不暇給。影史經典讓麥可傑克森的MV〈Smooth Criminal〉也致敬此片!

歌舞片黃金年代的代表作《龍鳳香車》(1953)讓許多影視作品致敬。(Courtesy of Warner Bros Pictures)

說到歌舞片,哪能錯過浪漫愛情故事?希望能前往巴黎追夢,更期待邂逅真愛!《柳媚花嬌》(1967)以柔美配色呼應人物心境,來自法國小鎮的雙胞胎姊妹,最終能和自己的心動對象有情人終成眷屬嗎?音樂與舞蹈推動鏡頭一起翩然起舞,一貫浪漫的賈克德米所拍的這部法國音樂喜劇,當年力邀《萬花嬉春》的男主角金凱利跨刀,促成法、美兩國的歌舞巨星夢幻連動,更有強大戶外實景大場面拍攝!

法國音樂喜劇《柳媚花嬌》(1967)以柔美配色呼應人物心境。(© 1966 ciné-tamaris)

改編自印度經典小說的《寶萊塢生死戀》(2002)以寶萊塢華麗美學呈現戀人從相愛到分別的淒美命運,史詩般的磅礡氣勢、隨著劇情時而感傷時而歡喜的情緒,感動無數觀眾,是台灣影迷瘋狂愛上印度歌舞劇電影的原點。

《寶萊塢生死戀》(2002)展現寶萊塢華麗美學,營造史詩般磅礡氣勢。

故事圍繞錯綜複雜三角戀的《酒店》,橫掃1973年奧斯卡金像獎最佳女主角、男配角、攝影、配樂、音效、剪接、藝術指導等多項大獎,更讓導演鮑伯佛西打敗《教父》的法蘭西斯柯波拉,風光贏得奧斯卡最佳導演!歌舞元素隨著女主角在歌廳駐唱的角色設定,緊密地成為不可取代的敘事風格。同時多元性向、納粹軍權等敘事議題交織成為背景旋律,在上映50多年後的今天觀看依然耳目一新。

《酒店》橫掃1973年奧斯卡金像獎最佳導演、女主角、攝影、配樂、音效等多項大獎。(Courtesy of Park CircusWalt Disney Studios)

比利時電影大師香妲艾克曼在《黃金八〇》(1986)裡一改過往風格,打造出一部色彩繽紛的音樂喜劇。她將購物中心變成談情說愛、跳舞唱歌的舞台,上演一段段交錯的愛情故事。看似輕快明亮,其實暗藏導演對於女性困境的敏銳觀察。片中優雅動人的歌曲由法國配樂傳奇米榭李葛蘭操刀,為這些錯綜複雜的愛情,添注令人難忘的色彩。

比利時電影大師香妲艾克曼透過音樂喜劇《黃金八〇》(1986)包裝批判意識。(© Fondation Chantal Akerman)

最後,如果你好奇歌舞片風格還能玩出什麼新花樣?絕對不能錯過日本鬼才導演三池崇史腦洞大開,拍出這部宛如惡搞版《真善美》的《搞鬼小築》(2001)!在鄉間經營旅館小築一家人,莫名遇到客人連離奇死亡,驚悚事件搭上荒謬音樂,看著人物突然高歌起舞,不知道該害怕還是要先大笑的心情轉折實在讓人欲罷不能!「只要一個MOVE:歌舞電影選」的六部作品以色彩與旋律交織出動人風景,取悅感官也為情緒打開一個出口,我們不再是呆坐幕前的觀眾,而是能與片中人物一同呼吸、共振。只要一個Move——即使世界崩壞,我們依然能輕盈地滑步向前。立即看六月主題👉「只要一個MOVE:歌舞電影選」

腦洞大開的《搞鬼小築》(2001)宛如一部惡搞版《真善美》。(© 2001 The Happiness of the Katakuris Production Committee)