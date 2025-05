《寶藏獵人》拿破崙將法老古夫的寶藏運回巴黎？真相比傳說更驚人

《寶藏獵人》(Treasure Hunters: On the Tracks of Khufu)是法國女演員芭芭拉史爾茲(Barbara Schulz)出道30年來,首度擔綱導演與編劇的電影長片。2018年,執導過短片《他人的不幸》(Le malheur des autres)的她,難以忘懷當導演的經驗,讓再執導筒這個念頭不斷存在心中,更希望有朝一日能一圓從小就有的冒險電影夢,因此製作長片的種子便在心中萌芽。之後,她開始回顧過往積存的劇本想法,思索屬於自己的第一部電影該是什麼模樣?

她獲得製片好友吉恩路易利維(Jean-Louis Livi)的建議:「第一部電影,必須具有個人特色!」因此,她開始回溯人生中的過往經歷,最終將自己與父親童年一起四處在山林、洞穴、廢棄營地、海邊探險的回憶,以及成長過程中與父親關係的矛盾情感,化為電影靈感,希望能寫下一段父親與女兒的熱血冒險故事。

她也同時相當著迷巴黎歷史、傳說、埃及考古等元素,在長年累積的筆記當中,深深被「法老的寶藏正藏匿於巴黎」這個點子吸引。雖然她認為這對拍攝首部長片來說,是個野心過度巨大的概念,但渴望挑戰的心情戰勝一切,讓她提筆將「寶藏」與「親情」主題融合,促使本片劇本誕生。

《寶藏獵人》。圖/采昌國際多媒體提供

本片將引領觀眾一同踏上瘋狂刺激的冒險之旅,片中作風獨特的考古學家克里斯,在埃及首都開羅的挖掘過程中,發現了一段神祕文字,讓他對過去曾聽聞的傳說——「法老古夫的寶藏,在拿破崙遠征埃及時被運回巴黎」深信不疑。由於他堅信這份寶藏絕對埋藏在巴黎某處,並跟羅浮宮博物館的第一任館長維旺德農(Vivant Denon)有關,因此他從開羅返回巴黎,決心要解開這個寶藏謎團,並與同樣從事考古工作的女兒伊西絲和孫子朱利安聯繫。一行人從羅浮宮的檔案館,循線追查到馬爾梅松城堡密室,解謎過程還得面臨犯罪集團威脅,讓這場冒險更是難上加難。最終他們能否擺脫各種干擾,順利解開謎團,找到「可能」藏在巴黎的埃及偉大寶藏?敬請觀眾進戲院拭目以待!

值得一提的是,本片請來「威尼斯影帝」法布萊斯魯奇尼(Fabrice Luchini)領銜主演,詮釋性格有點固執、行事橫衝直撞,但充滿考古熱情、直覺又頗為敏銳的考古學家;而演出跟他關係有些疏離,同時又深受父親影響成為考古學家的女兒「伊西絲」,則由演技經驗豐富、對喜劇相當拿手的茱莉亞皮雅頓(Julia Piaton)擔綱,在協助父親尋找寶藏的過程中,也逐漸解開父女兩人的心結。全片宛如《印第安納瓊斯》(Indiana Jones)再現,結合歷史謎團、解謎尋寶、跨國探險,絕對是觀眾不容錯過的必看冒險電影!

《寶藏獵人》。圖/采昌國際多媒體提供

埃及最偉大的寶藏就在巴黎?

《寶藏獵人》故事講述,相傳古埃及法老「古夫」的驚世寶藏,曾在拿破崙遠征埃及時期被發現,並被悄悄運回法國,藏匿在巴黎某個隱秘角落。時至今日,一位作風離經叛道的考古學家克里斯(法布萊斯魯奇尼飾演),在開羅的一次挖掘中,意外發現一段神秘文字。這段文字為傳說添上真實線索,更點燃他的尋寶意志,讓他決心揭開這個失落的寶藏謎團。

他找上許久未聯繫的女兒伊西絲(茱莉亞皮雅頓飾演)和孫子朱利安(加夫里爾達特維勒飾演),三代組成「冒險小隊」,從羅浮宮深藏不露的機密檔案館,一路追查到拿破崙昔日情人所居住的馬爾梅松城堡密室。在這場關於信念、家庭與歷史真相的冒險當中,三人能否破解重重謎團,成功揭開失落已久的21世紀最偉大寶藏真相呢?6月6日台灣上映。

《寶藏獵人》。圖/采昌國際多媒體提供

《寶藏獵人》。圖/采昌國際多媒體提供

《寶藏獵人》。圖/采昌國際多媒體提供

《寶藏獵人》。圖/采昌國際多媒體提供

《寶藏獵人》。圖/采昌國際多媒體提供