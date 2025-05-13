《藏海傳》肖戰x張婧儀 鄭曉龍執導期待超越《甄嬛傳》

由鄭曉龍擔任總導演，青年導演曹譯文執導，攜手肖戰、張婧儀、周奇、黄覺等演員領銜主演的年度古裝大戲《藏海傳》於今日宣布將在5月18日正式登陸Disney+！曾執導多部膾炙人口經典之作的總導演鄭曉龍，相隔十年再度執掌古裝劇，與青年導演曹譯文率領團隊重磅回歸，讓《藏海傳》堪稱2025年最備受期待的古裝大作。

作為總導演鄭曉龍攜手導演曹譯文與肖戰首次合作的作品，《藏海傳》對肖戰來說是一次全新的挑戰，不論是在題材類型、角色複雜程度、或表演方式的要求上，皆不同於他以往的古裝題材作品，總導演鄭曉龍更表示肖戰「有突破、戲很好」。

《藏海傳》故事講述了大雍朝欽天監監正蒯鐸之子稚奴一夜之間遭遇滅門慘案，身負血海深仇的他在十年後化名藏海（肖戰 飾）回到京城；憑藉堪輿營造技藝和縱橫之術，他在朝堂上站穩腳跟、步步高升，最終沉冤得雪。在佈局復仇計畫、探查當年真相、追尋公平正義的過程中，他一路智博奸佞，但也經歷著人性的拷問和掙扎；他不斷攪弄風雲，但也意識到自己一步步走入了未知的陰謀危局中。

《藏海傳》的卡司陣容延攬了頂流男星肖戰飾演男主角「藏海」，他將挑戰塑造一個表面沉著冷靜、內心執著堅定，謀略過人又不失善良本性的複雜角色，令觀眾期待不已；「95花」張婧儀飾演身世複雜、智慧過人、且武功不凡的「香暗荼」，在劇中她和藏海的對手戲層層推進，將成為作品的一大亮點。

曾因《小歡喜》中的學渣方一凡而出圈的青年演員周奇則飾演和藏海的關係亦敵亦友「莊之行」，兩人從互相利用到惺惺相惜的過程一波三折、看點十足；而在《開端》、《新生》等熱門劇集中都憑藉著嫺熟的表演獲得觀眾喜愛的黃覺，則飾演權傾朝野、冷酷狠辣的大將軍平津侯，將為觀眾再度呈現全新面貌。此外，還有鍾漢良、陳妍希、《天龍八部》張國強等星光熠熠的實力派卡司陣容參與演出，也讓粉絲們格外期待作品上線。

《藏海傳》總導演鄭曉龍曾執導《甄嬛傳》、《芈月傳》、《幸福到萬家》等多部膾炙人口的口碑爆款劇集；青年導演曹譯文曾參與過多部鄭曉龍導演的影視作品，跟隨鄭導學習和積累許多寶貴經驗。在《藏海傳》的整個創作過程中，曹譯文導演遵循了鄭導的創作理念，將傳統敘事方式和年輕化視角相結合，力圖打造出一部有品質、有影響力的古裝題材作品。

《藏海傳》早在2024年9月便入選2025優酷年度片單，隨後更榮獲「酷雲數娛年度影響力盛典」2025「年度期待劇集」的榮譽。目前《藏海傳》在網絡平台的預約觀看人數已突破百萬，引發全網熱議，首支預告片發布後，24小時內播放量便突破800萬，肖戰的精湛表演也成為網友的熱議焦點，充分展現了該劇的強大號召力與期待。年度古裝大戲《藏海傳》5月18日於Disney+ 正式上線。

《藏海傳》。圖/Disney+ 提供

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