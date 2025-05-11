《送院途中》三代救護員接力救人 古天樂領銜演繹香港的疼與暖

香港電影《送院途中》聚焦救護人員的故事，由香港天王古天樂率領香港新生代演員袁澧林、游學修及實力派的朱栢康及潘燦良共同演出，由女導演卓韻芝執導，電影2023年獲選香港國際電影節閉幕作品，台灣將於5月29日上映。古天樂透露唸書時曾被車撞飛十多公尺，衣服碎裂，人也昏了過去而有上救護車的經驗，但幸好並沒有受嚴重的傷，縫好傷口便出院。

暖心電影《送院途中》以護救人員的故事為題材，由香港才女導演卓韻芝以老中青三代救護人員的角度，傳達出一個充滿療癒感的故事。卓韻芝表示一直很想拍攝關於香港的故事，曾經她在街上看見停著一輛救護車，車中的救護人員打開一個早已涼掉的便當，趕著吃完，「當天是個假期，街上及救護車內完全像二個世界，這個畫面不禁讓我去想這台車裡面會發生什麼樣的故事呢？」她決定以三代救護人員面對工作挑戰和時代轉變為故事核心，「以三個不同年紀和資歷的角色，道出這個城市不同的人生價值觀。」

古天樂聯手新生代演員袁澧林、游學修共同演出

電影由古天樂領軍香港新生代演員游學修及袁澧林合作演出，古天樂在片中扮演全心投入救護工作，做到一身傷的救護老手，面對新生代的游學修只想讓長官看見自己有表現的工作態度，讓兩人在同一台救護車上衝突不斷。古天樂表示小時候曾經想要當消防隊員，但從沒想過要當救護人員，他和游學修在開拍之前，惡補不少救護知識，古天樂說：「這是個非常專業的工作，不只名詞要講對，各種程序上也不能出錯，要臨危不亂才可以。」

電影在4年前拍攝，游學修和袁澧林當時的演出經驗並不多，面對天王古天樂都很緊張，游學修笑說在現場裝淡定，「我都是假裝不害怕。」袁澧林坦白表示自己緊張到一團混亂，「我會沒等到古天樂說完台詞就搶著說，根本無法自我控制。」劇組特別安排演員張繼聰幫他們上課，讓兩人能放鬆演出，古天樂讚美說：「他們現在真的進步很大啊！」之後，游學修以《看我今天怎麼說》、袁澧林以《窄路微塵》都獲得了金馬獎最佳男、女主角的入圍肯定，果然潛力十足。

《送院途中》古天樂和游學修。圖/華映娛樂提供

而古天樂透露自己曾坐上救護車的經驗，過程很神奇！他表示唸書時曾經被車撞飛，彈到十多公尺遠，當場昏了過去，「我的校服都被撞碎了，真的碎掉了，人昏了十多秒，同學猛叫我，我便清醒過來，還可以坐起身來猛說沒事。但撞我的司機頭撞到擋風玻璃昏倒了，才趕忙叫救護車，我跟著他一起坐車去醫院。」他回憶自己被撞卻沒有什麼大礙，傷口縫好便出院了，「我看到撞我車頭都凹了一個人形進去，司機也住院了，但我真的沒什麼事情。」

《送院途中》描述救護隊員馬志業（古天樂 飾）堅持救人至上，常不按章法規定，為了搶救病患做到到五勞七傷；跟著長官石Sir（朱栢康 飾）調職過來的王維（游學修飾）視晉升為工作的最大目標，兩人理念背道而馳，在合作時互相產生許多矛盾。馬志業是單親爸爸，但想栽培女兒出國唸書並一起移民，但他因舊患體檢不過，只能讓女兒單獨前往，但彼此都割捨不下對方離開，這時，屯門公路發生了嚴重事故，看見石Sir不顧傷患只忙著搶指揮權，讓王維決定跟隨後來趕到現場的馬志業指揮，同心拯救傷者。《送院途中》將於5月29日上映，更多電影資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《送院途中》古天樂。圖/華映娛樂提供

《送院途中》林保怡和朱栢康。圖/華映娛樂提供

《送院途中》游學修。圖/華映娛樂提供

《送院途中》袁澧林。圖/華映娛樂提供

《送院途中》。圖/華映娛樂提供