《殭屍合唱團：夢想未完》爺爺們嗨翻樂壇 70歲搖滾巨星永不言老

從英國青少年到搖滾名人堂,傳奇迷幻搖滾樂團的音樂之路

引發西洋樂迷尖叫時刻的來了!平均年齡70歲,成軍超過60年的英國傳奇搖滾樂團「殭屍合唱團」(The Zombies),將首度推出長篇紀錄片《殭屍合唱團:夢想未完》,親自訴說他們從青少年時期結識、走過英倫入侵音樂浪潮、在動盪的樂壇中奮力前行的歷程,電影將於5月16日在台上映。

殭屍合唱團(英語:The Zombies)是於1961年成立於聖奧爾本斯的英國搖滾樂團,並由鍵盤手羅德阿根特和主唱科林布倫斯通領導,其他著名成員包括吉他手保羅阿特金森、主作曲人之一的貝斯手克里斯懷特和鼓手休格蘭迪。

樂團於1964年以〈She's Not There〉在英美兩地取得重大成功。在美國的另外兩張單曲,1965年的〈Tell Her No〉和1968年的〈Time of the Season〉也獲得了成功。儘管當年的銷量慘淡,他們的1968年專輯《Odessey and Oracle》被認為是1960年代迷幻音樂熱潮中的傑作,並在《滾石雜誌》的「史上最偉大的500張專輯」中排名第100位。2019年,殭屍合唱團入選搖滾名人堂。

西洋搖滾樂迷絕不容錯過的電影,見證搖滾非凡歷史

《殭屍合唱團:夢想未完》影片紀錄英國迷幻流行傳奇樂團「殭屍合唱團」的非凡旅程,他們憑藉歌曲〈She’s Not There〉,成為繼披頭四之後首支登上美國排行榜冠軍的英國樂團。這部紀錄片不僅呈現樂團自成軍以來的發展軌跡,以及如何創作出被譽為史上最具影響力之一的專輯《Odessey and Oracle》,帶領觀眾見證他們最終榮登搖滾名人堂的傳奇時刻。

導演羅伯特施瓦茲曼(Robert Schwartzman)在談到拍攝本片的初衷時表示:「我無法用言語表達我對殭屍合唱團的喜愛。十幾歲第一次聽到他們的音樂,我就在旋律、情感與音樂性上深深共鳴。他們巧妙的編曲與精湛的創作,為我日後建立自己的樂團Rooney打下了重要的基礎。」

作為一位忠實粉絲與音樂人,施瓦茲曼形容能夠拍攝一部記錄殭屍合唱團逾60年音樂旅程的紀錄片,是如夢似幻的機會,更是莫大的榮幸。「我一直認為殭屍合唱團是史上最偉大的樂團之一,我迫不及待想與大家分享這部作品。」《殭屍合唱團:夢想未完》將由仲業文創在台上映,5月16日一起來見證英搖傳奇樂團殭屍合唱團的夢想之路。更多訊息👉仲業文創官方臉書

《殭屍合唱團:夢想未完》。圖/仲業文創提供

