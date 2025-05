《是誰搞的鬼》恐怖經典再進化 2025兇手依舊很鉤人

《是誰搞的鬼》(I Know What You Did Last Summer)系列

本系列電影起源於露易絲·鄧肯(Lois Duncan)於1973年創作的同名小說,並改編發展為包含電影和電視劇的美國恐怖作品。其核心概念取材自著名的都市傳說「鉤子人」。

1997年,在導演吉姆·吉萊斯皮的操刀下,《是誰搞的鬼》上映,不僅將好萊塢的砍殺類型電影推向巔峰,更以其獨特的懸疑敘事和令人毛骨悚然的氛圍,深深烙印在一代觀眾的心中,成為難以磨滅的恐怖代表作。故事始於一群剛結束高中畢業狂歡派對的年輕人,他們在無意間捲入了一場詭異離奇的連環命案。隨著死黨們接連以離奇的方式死去,一股似乎無所不在的黑暗力量逐漸逼近,他們不可告人的秘密也面臨著被徹底揭露的危機。手持鐵鉤的漁夫殺人魔的出現,更讓整個寧靜的小鎮籠罩在一片深沉的恐懼之中。

1998年推出了續集《到底是誰搞的鬼》(I Still Know What You Did Last Summer),帶著鉤子的兇殘漁夫再度出現,這次他追殺的是前作的倖存者茱莉·詹姆斯和雷·布朗森,將恐懼蔓延至一個豪華的島嶼度假勝地。2006年則推出了第三部電影《又是誰搞的鬼》(I'll Always Know What You Did Last Summer),故事背景設定在科羅拉多州,一群青少年試圖掩蓋朋友的意外死亡,卻同樣遭到一個手持鉤子的神秘人物的追殺。

《是誰搞的鬼》(I Know What You Did Last Summer,2025)

90年代轟動一時的恐怖砍殺經典《是誰搞的鬼》在影迷引頸期盼之下,終於宣告回歸!在當年嚇壞眾多青少年的鐵鉤殺人魔,4月29日釋出的首支預告片中再次大開殺戒,一舉揭開全新篇章的神秘面紗,再次挑戰觀眾心臟的極限。除了身穿雨衣的神祕殺手之外,當年以火辣身材和神級美顏電暈全世界年輕男孩的珍妮佛樂芙休伊,也驚喜現身在預告片中,偕同第一集的原班卡司小佛萊迪普林茲,再度對抗殺人不眨眼的夢魘。

在最新曝光的預告片中,殺人魔改以射魚標槍獵殺其中一位受害者,兇殘的虐殺手法讓人不寒而慄,正式宣告影壇惡名昭彰的漁夫殺人魔回來了!與前作呼應,一群死黨好友接連收到神秘的恐嚇信件,「我知道你去年夏天做了甚麼」,多年前發生的慘案似乎又要捲土重來了,未解的謎團即將水落石出,又是哪位兇手搞的鬼呢,你準備好再次面對你的恐懼了嗎?《是誰搞的鬼》將於2025年7月16日(週三)搶先全美上映。

