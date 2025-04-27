《喬王出任務》河正宇來台放送「河式笑話」每一刻都很難喬

河正宇自編自導自演精彩喜劇鉅獻《喬王出任務》4/25在台上映，河正宇也於今天（4/26）特地與台灣影迷見面！本次也是河正宇唯一一個海外宣傳行程，韓國媒體也大量報導河正宇來台灣的消息，可見他對台灣的重視，這也是他第三次來台灣，距離上一次已經是6年前。

河正宇昨日抵達台灣時，機場已經聚集許多熱情粉絲等候，河正宇更展熱情魅力，與粉絲簽名互動，對於來到台灣宣傳《喬王出任務》他表示，「知道很多台灣紛絲支持我，這也是我來的原因，不同於前兩次，我這次比較從容，還在台北街頭散步，抵台台灣不到兩天的時間，他已經走了1萬8千步了。韓國在上映電影時，他知道台灣粉絲特別到韓國支持他，所以他也一定要來到台灣。他還跟粉絲透露，這次他來台灣還辦了快速通關，未來在入境台灣時更佳方便與快速。

河正宇今天出席來台見面場，熱情與粉絲招呼，更不時展現「河式笑話」逗樂現場粉絲。被問及電影籌備與拍攝的過程中有什麼「最難喬」的事？他笑說：「每一刻都很難喬，要先跟編劇討論方向，接下來要找投資方，接著進行選角，尤其拍攝外景時，就要看老天爺的臉色，我每次都以農夫的心情，祈禱好天氣。」

《喬王出任務》河正宇來台見面會。圖/車庫娛樂

《喬王出任務》故事敘述只顧研究的新創公司代表昌昱（河正宇 飾）為了讓公司起死回生，而挑戰人生第一次的遊說計畫，想用「喬」的順利拿下價值4兆韓元的國策事業！電影充滿黑色喜劇幽默，至於喜劇與黑色喜劇的差別為何？河正宇表示：「喜劇就是當時覺得很搞笑，但黑色喜劇，就是當你想起來會覺得好笑。就像大家都知道我很喜歡走路，走完路之後，遇到很多煩惱、不好的事，走路走一走，那些不好的念頭就會消失，這本身就是一個喜劇。」

而在拍攝過程中，每一位演員默契都很好，大家也都採排很多次，電影中裡的金義城非常幼稚，越拍到後面，連我也覺得很好笑，我很喜歡搞笑喜劇，但我更喜歡自己的風格，就是當你回家綁鞋帶時就覺得很好笑，另外兩位演員，李東輝，朴丙垠演員也很好笑。至於哪位演員是比較難「喬」來拍電影的，他表示，「朴海秀演員因為當時正在拍戲，所以第一次是拒絕的，但因為《喬王出任務》電影拍攝延期，再次邀約後，他才可以來拍攝。」

河正宇是以愛走路出名，也表示昨天在台北街頭走著，覺得台北大街小巷，風景是很電影的，很想把這邊拍下來，希望也可以有機會完成。更被台灣粉絲邀請未來可以到台灣舉辦走路見面會。他笑說：「很好啊，不過有點擔心會受傷，因為要走很久，但很有意義，我會想一下。」

《喬王出任務》河正宇來台見面會。圖/車庫娛樂

《喬王出任務》河正宇來台見面會。圖/車庫娛樂

《喬王出任務》河正宇來台見面會。圖/車庫娛樂

《喬王出任務》河正宇來台見面會。圖/車庫娛樂

《喬王出任務》河正宇來台見面會。圖/車庫娛樂

《喬王出任務》河正宇來台見面會。圖/車庫娛樂

《喬王出任務》。圖/車庫娛樂

《喬王出任務》。圖/車庫娛樂