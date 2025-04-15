《聖夜：惡魔都市》馬東石爆打惡魔 聖誕節沒禮物只有拳頭

現在連惡魔都要我來收拾！《聖夜：惡魔都市》（Holy Night: Demon Hunters）是馬東石率《犯罪都市》系列原班團隊打造的動作片恐怖鉅獻！集結「少女時代」成員徐玄、《娑婆訶》李大衛、《舊案尋兇》景收真、《黑暗榮耀》鄭知蘇等實力派演員精彩共演！《聖夜：惡魔都市》故事敘述因為崇拜邪惡的集團，使都市陷入混亂。擁有特殊能力的惡魔獵人「聖夜」團隊成員巴宇（馬東石 飾）、莎倫（徐玄 飾）、金君（李大衛 飾），他們是否戰勝邪惡力量，恢復都市的秩序呢？

馬東石曾締造自製自演的《犯罪都市》三部系列電影連破1000觀影人次的驚人紀錄，《聖夜：惡魔都市》在釋出精彩的預告後，也令韓國媒體驚呼猶如獵魔版《犯罪都市》，都十分期待本作！馬東石先前在《屍速列車》中爆打活屍、在《犯罪都市》痛懲惡徒，這次在《聖夜：惡魔都市》中則奮力對抗惡魔！

馬東石這次攜手對薩滿文化有深入研究的林大熙導演，一同打造痛快無比的神祕動作鉅獻，馬東石表示：「我和林大熙導演一起構寫劇本、企劃這部作品，一起努力了很久。我自己很想在類似《大法師》這樣的靈異恐怖電影中，加入動作、奇幻的元素，為了打造出這嶄新的類型，我們意氣相投地拚命完成這部作品！」馬東石還透露林大熙導演曾寫過關於神祕學的論文，對於徐玄所飾演的「莎倫」所說的咒語、古代語言也進行了許多研究。

此外，《聖夜：惡魔都市》也是「少女時代」成員徐玄首部正式大銀幕作品，對於會請徐玄參演本作的原因，馬東石表示：「我覺得徐玄她擁有許多樣貌。當初我請尹啟相參演《犯罪都市》時，有些人感到很驚訝，但他將那個角色詮釋地非常好。我相信一位好演員能嘗試各式各樣的角色，如果讓徐玄飾演『莎倫』的話應該會很有趣，所以才會請她參演本作。」而馬東石近日在《聖夜：惡魔都市》製作發表會上親自展現拳擊動作也造成話題，他笑說：「這是我近20年來，第一次在製作發表會上打拳擊呢！」讓在場記者哄堂大笑！動作恐怖鉅獻《聖夜：惡魔都市》4月30日（三）全臺盛大上映！

《聖夜：惡魔都市》。圖/車庫娛樂提供

「拳擊動作巨匠」馬東石《聖夜：惡魔都市》吊鋼絲大展逼真動作戲！

馬東石在《聖夜：惡魔都市》中飾演以石頭般的力量和拳頭獵捕惡魔的「巴宇」一角；徐玄則飾演擁有能感受到惡魔的存在，以找出惡魔的特殊能力將其驅除的「莎倫」；李大衛飾演負責前置作業，手持攝影機記錄所有現場的「金君」；《黑暗榮耀》鄭知蘇在本作中飾演一名平凡少女「恩書」，後來卻被惡魔附身。

「拳擊動作巨匠」馬東石這次在《聖夜：惡魔都市》中也大展身手，對於本作的動作場面，馬東石表示：「當然會有拳擊動作場面，且因為本作有奇幻元素，因此也使用了吊鋼絲等特殊效果，即使是相同的拳擊動作戲，也會加入奇幻的元素重新設計。這次和《犯罪都市》是同樣的動作團隊，我們一起努力展現出不同的拳擊動作場面，雖然融入了奇幻元素，但我們也盡量就在地面上展現逼真的動作戲！」

《聖夜：惡魔都市》。圖/車庫娛樂提供

馬東石爆看各國數千部恐怖電影 驚呼：鬼在看我！

對於會和林大熙導演一同企劃《聖夜：惡魔都市》的原因，馬東石表示：「林大熙導演在執筆《聖夜：惡魔都市》的劇本前，就曾寫過恐怖電影的劇本，我很喜歡他當時寫的劇本，想以那個劇本去發展其他故事，並結合『黑暗英雄』的元素，因此就意氣相投地一起開始製作《聖夜：惡魔都市》！林大熙導演長期研究恐怖電影所完成的故事都很有趣，而且他之前寫的劇本也都很好，覺得和他合作應該會滿不錯的！」

負責企劃與製作《聖夜：惡魔都市》的馬東石，為本作費盡苦心，他透露：「企劃這部電影的過程中，我們看了日本、韓國、美國等各國的數千部恐怖電影，真的看到膩了，有時按下暫停鍵去睡覺時，畫面上的鬼還會看著我呢！」馬東石透露在看了那些恐怖電影後，發現每個時代都有不同的看點，他們就參考那些部分，試著打造出《聖夜：惡魔都市》。

馬東石先前已成功打造了《犯罪都市》系列作，對於是否也會將《聖夜：惡魔都市》打造成系列作，馬東石表示：「這是祕密！是還有以《聖夜》的世界觀所構寫的故事，但目前不曉得是否會再拍成電影或變成系列作，或變成電玩遊戲或動畫。要等《聖夜：惡魔都市》上映後，有獲得觀眾的喜愛才有機會，所以只能暫時先等等了。」動作恐怖鉅獻《聖夜：惡魔都市》4月30日（三）全臺盛大上映！

《聖夜：惡魔都市》。圖/車庫娛樂提供

《聖夜：惡魔都市》。圖/車庫娛樂提供

《聖夜：惡魔都市》。圖/車庫娛樂提供

《聖夜：惡魔都市》。圖/車庫娛樂提供