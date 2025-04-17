《頤和園》110張劇照釋出 文藝片女王「郝蕾」27歲時的高光與代價

婁燁經典神作《頤和園》，赤裸重現六四政治與情慾張力

酷愛挑戰禁忌題材的中國名導婁燁，以新作《一部未完成的電影》勇奪第61屆金馬獎最佳劇情片與最佳導演雙大獎，而讓婁燁躍上國際舞台、文青必看的經典神作《頤和園》今年5月9日也將以數位版本於全台戲院重映，該片也是如今紅遍國際的影后郝蕾的成名代表作，是史上第一部男女正面全裸中國禁片，不過至今仍未能在中國上映。

《頤和園》故事講述敢愛敢恨的余虹，在1987年隻身離開家鄉，告別身邊的青梅竹馬前往北京就讀。在好友介紹下，她迅速和同校的周偉陷入熱戀，然而熾烈的愛情卻伴隨一連串的不安、失望、和矛盾，只能藉由一次次激情的性愛撫平靈魂的缺口。對周偉來說，他無法招架余虹過於剛硬的個性，對余虹來說，因為太愛對方，她興起離開的念頭。1989年六月，正當天安門廣場飄揚著年輕學子的自由理想，余虹和周偉的戀情已走到盡頭。

六四學運在當局武力鎮壓下戛然終止，這對命中註定相遇的情侶，也在命運牽連下註定分離。周偉前往柏林，余虹則回到家鄉，再輾轉到了深圳、武漢、重慶。他們錯綜複雜的關係，讓彼此在漂泊十幾年後仍惦念著對方，然而當兩人再度聚首，除了記憶中初遇的舞會，頤和園共遊的隻光片影，他們該如何面對眼前這曾經最親密的人？

華語電影禁忌經典之作《頤和園》是婁燁自編自導長片作品，也是其國際成名代表作。當年婁燁相中郝蕾出演《頤和園》的女主角。婁燁回憶，當初試鏡婁燁某部著名電影的時候，有四百多人，郝蕾是唯一拒絕這個角色的，理由是「怕裡面大尺度戲份太多，會因此失去愛情」。導演婁燁當下就覺得：這完完全全就是女主角余虹這個角色能說出來的話。立刻拍板她演，並執意等她，等到錯過了原定拍定的男主角劉燁的檔期。在電影中，郝蕾飾演的余虹愛了很多人，每一次愛都竭盡全力，脫胎換骨。愛讓她快樂，也讓她失衡，讓她受傷。郝蕾與生俱來對於感情轟轟烈烈的態度與自然演技，演出此片後即受到國際矚目，此後她更是星途大開。

《頤和園》。圖/聯影電影提供

2006年《頤和園》獲選為第59屆坎城影展正式競賽片，大膽碰觸禁忌六四社會背景的《頤和園》，因內容題材遭到中國官方禁演和禁拍，但中國政府以電影拷貝畫質太差為由拒絕審查，並以未過審便參加國際影展為由處罰婁燁禁止拍片五年，禁止該片上映並查封該片收入與拷貝；一般認為被禁理由為電影講述了從1980年代中期一直到2000年的愛情故事，劇情涉及了當時為大學生的主角們參與1989年北京六四天安門事件，以及電影中男女演員全裸鏡頭有關。婁燁直面不諱的勇氣與卓然成家的手法，成為中國第六代導演的代表人物。

郝蕾「突破尺度」，史上第一部男女正面全裸中國禁片

導演婁燁稱這部影片探討的是愛情。他認為余紅和周偉最美好的瞬間是在頤和園湖面上泛舟的場景，這是片名《頤和園》的含義。主演郝蕾因選擇拍攝《頤和園》，貢獻出自己的精湛演技與「突破尺度」的裸露性愛演出，不僅導致當時男友鄧超與之提出分手，後來拍攝的電影作品也讓她在台榮獲金馬獎最佳女配角獎項，在中國影評圈、學院圈，亦因演技實力備受肯定，而被譽為「無冕影后」。也有評論認為《頤和園》是一部愛情電影，卻也是一部政治電影，只是愛情濃烈明朗，政治隱晦迂迴，用愛情來掩護政治。

而《頤和園》本身也在國際上獲獎不斷，包括當年就入圍了坎城影展競賽片，它是當年唯一參加角逐的亞洲電影，同時劇本也榮獲韓國釜山電影節青年導演計劃的劇本獎。本片一上映受到外媒熱烈討論與關注，法國《世界報》影評指出，從未在中國電影裡看到如此大膽赤裸演出。本片在美國發行時未評級。一些美國影評人說《頤和園》是這些年來性愛最露骨的電影之一。《紐約客》的大衛•鄧比（David Denby）說他從來沒有見過一部電影中有這麼多的性愛情節。

《頤和園》。圖/聯影電影提供

當初婁燁是想拍一部以「頤和園」為主題的電影，決定將其融入故事當中。如今回想，婁燁談起自己拍攝《頤和園》過程時表示，「當年拍攝時，肯定不能說在拍六四事件啊！就先花了一些時間四處看，在北京地區找比較像 80 年代老宿舍的場景，大部分拍攝都很順利。但到了一些段落就麻煩、得解釋一下，例如『動亂』那場戲，到最後（我）乾脆直接告訴劇組在拍什麼，群眾演員（臨時演員）你們如果想走就走吧！但最後劇組拍攝還是得到很多支持。」

這部影片無疑改變了婁燁的人生，在拍攝《頤和園》時，他經歷了電影製作上所有類型的困難，包括技術問題、審查到剪輯素材等挑戰，這段經歷讓他為後來的作品做好了充分準備，也讓之後所有挑戰對他而言都不陌生。而從美學角度來看，婁燁也稱《頤和園》是他一個事業上的里程碑，「這部影片讓我在創作和技術上獲得了自由，這種自由在創作中至關重要，也極為珍貴。」

電影《頤和園》5月9日在全台上映，上傳《頤和園》首輪戲院票根至聯影電影FB粉絲團指定貼文可抽電影中文全開海報和限量《頤和園》精美DVD，上映戲院包括真善美劇院、南港喜樂、光點華山、誠品電影院、國賓長春、桃園中壢星橋影城、花蓮鐵道電影院、高雄喜樂、高雄市電影館、內惟藝術中心等戲院(陸續增加中)，預售票於博客來售票網和聯影蝦皮賣場販售。電影將於今年5月9日全台上映。更多資訊👉聯影電影官方臉書粉絲團

《頤和園》。圖/聯影電影提供

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